Cum să Prelucrezi Eficient Cerealele Recoltate

Prelucrarea eficientă a cerealelor pe care le recoltezi an de an se poate realiza doar cu ajutorul unor instrumente pe care să le folosești rapid și ușor. Procesul de măcinare a diverselor cereale recoltate poate fi facilitat considerabil de un astfel de instrument care vine acum în forme mult simplificate ca design, dar îmbunătățite prin cele mai noi tehnologii în domeniu. O moară de cereale electrică vine în ajutorul celor care au cantități mari de cereale de măcinat, iar o batoză de porumb vine în ajutorul celor care vor să scape mai repede de știuleții de porumb, astfel încât să folosească produsul brut sub forma dorită – boabe sau făină.

Ce instrumente sunt utile pentru prelucrarea cerealelor recoltate?

Dintr-o mare varietate de instrumente și utilaje manuale sau electrice pe care le poți găsi pe piața dedicată, ai posibilitatea de a alege unul dintre modelele de mori pentru măcinarea cerealelor și batoze de curățat porumb cu ajutorul cărora să prelucrezi în mod eficient cerealelor pe care le obții în urma recoltei. De la moara clasică de cereale, folosită încă din timpuri trecute la scară largă, astăzi sunt din ce în ce mai mulți utilizatori ai unei mori de măcinare electrice, mică și compactă, utilă pentru măcinarea cerealelor într-un mod rapid, fără a depune mari eforturi.

Batoza de porumb, un alt instrument extrem de eficient utilizat pentru curățarea boabelor de porumb de pe știulete, este utilizată astăzi la scară largă pentru facilitățile pe care le oferă. Cu ajutorul acesteia, ai posibilitatea de a curăța porumbul mult mai repede decât în mod clasic, fără un efort fizic prea mare.

Cum se alege o moară de cereale sau o batoză de porumb?

Deși nu o folosești zilnic, moara de cereale poate fi una dintre cele mai bune investiții pe care le poți face în cazul în care dorești să prelucrezi cerealele pe care le-ai obținut. În acest sens, este important să faci alegerea potrivită, iar pentru aceasta trebuie să ții cont de trei aspecte esențiale ale acesteia: modul de manipulare, autonomia pe care o are, respectiv robustețea sa.

Datorită tehnologiei inovatoare de astăzi, ai posibilitatea de a alege o moară de cereale electrică sau una manuală. Deși au același obiectiv, există o mare diferență între cele două tipuri de instrumente de prelucrare a cerealelor. În timp o moară manuală necesită prezența unei persoane care să realizeze treaba, o moară electrică nu are nevoie decât de alimentarea cu boabe, deoarece totul se face apoi automat, fără a mai fi nevoie să rotești la manivelă sau să faci alte acțiuni. Mai mult decât atât, poți alege și granulația pe care dorești să o aibă produsul final, iar economiile de timp pe care le vei obține sunt unele considerabile. Există și posibilitatea de a alege o variantă combinată între cele două, respectiv o moară de cereale în cazul căreia poți converti de la metoda electrică la cea manuală și invers, astfel încât să poți folosi moara și când dispui de o sursă de alimentare cu curent, și atunci când nu este posibil acest lucru.

De asemenea, o moară de cereale poate fi potrivită pentru uruială, aceasta fiind cea mai des întâlnită opțiune pe care o au cei care lucrează în domeniul agriculturii sau industriei alimentare. O moară de uruială este prevăzută cu două plăci utile pentru măcinare, în timp ce o moară cu ciocănele, celălalt tip de moară, este prevăzută cu două capete realizate din oțel inoxidabil.

În ceea ce privește robustețea, este important ca materialele din care este realizată o moară de cereale, respectiv o batoză de porumb, să fie unele de calitate înaltă, deoarece este nevoie de exercitarea unei presiuni crescute pentru a duce la bun sfârșit procesul de măcinare.

Iată câteva dintre criteriile esenţiale de care ar trebui să ţii cont.

Viteză

Cu cât moara ta este mai rapidă, cu atât vei putea obţine mai multă făină într-un timp mai scurt. Desigur, asta înseamnă și că va genera mai multă căldură. Căldura degajată trebuie să fie mai mică de 68 de grade Celsius pentru a preveni deteriorarea.

Plăcile de măcinat

Calitatea morii va avea un impact direct asupra calității măcinării. De aceea, este important să cumperi o moară care folosește plăci de măcinat de înaltă calitate. De exemplu, plăcile fabricate din oțel inoxidabil macină cu precizie şi asigură particule consistente în mărime și formă.

Rotaţiile pe minut

Turația îţi va spune cât timp vei consuma pentru a-ţi măcina cerealele. Pentru a descoperi ce turaţie are moara pe care vrei să o achiziţionezi trebuie să te uiţi la RPM.

Zgomot

De asemenea, asigură-te că zgomotul produs de moară nu este foarte mare, altfel acest sunet îţi poate crea disconfort.