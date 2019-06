Cum să pleci cu mașina închiriată la drum fără griji – ofertele rent a car și recomandările specialiștilor

Închirierea unei mașini pentru perioade de vacanță, concediu sau la deplasări de orice fel a devenit o tendință la un public tot mai vast. Evoluția acestui domeniu a adus și avantaje multiple ce se aplică utilizatorilor din clase diverse. Așa se face că și omul de rând să spunem, cu venituri medii, preferă la un moment dat închirierea unei mașini în detrimentul celei personale. Motivele sunt variate și ele, dar cert este că nu este abordată cu nepăsare o astfel de practică.

Pe principiul plătești și dorești calitate de toți banii, cei care recurg la serviciile rent a car au nevoie de ghid pentru a alege mașina potrivită, iar costurile să fie rezonabile. Există și o clasă a celor care caută mereu oferte speciale de rent a car, se lasă atrași de costurile mici afișate, dar nu sunt prea atenți la tot ceea ce implică pachetul de servicii. Astfel, se trezesc la final, la predarea mașinii că sunt buni de plată pentru lucruri de care nu au fost prea conștienți și alerți de la bun început.

Sfaturi de la specialiști pentru serviciile rent a car

Pe piața de profil există foarte multe agenții de tip rent a car. Atunci când alegi ar trebui să ai în vedere tipul exact de servicii, cât sunt de flexibili și în ce condiții; spre exemplu dacă pe perioada de închiriere ai în plan să pleci din localitate, să parcurgi mulți kilometri, ar trebui să verifici dacă ești taxat la o limită din acest punct de vedere. Este doar începutul, pentru că de fapt multe altele sunt grijile celui care închiriază.

Atenție, prețul unei mașini este mereu afișat, dar costul final de închiriere este altul. Acel x euro per zi se referă strict la taxa mașinii, dar pentru a pleca la drum cu ea ai nevoie de ceva asigurări de asemenea și poate chiar și de alimentare. În acest sens specialiștii recomandă să te interesezi de toate detaliile înainte de a semna un contract.

Plecarea de la aeroport, o altă poveste

Cu siguranță că nu lipsesc ofertele de masini de inchiriat aeroport Otopeni. Metoda vine ca un răspuns al unor cereri, pentru cei care au nevoie de transfer de la și la aeroport, iar acest serviciu de obicei îi costă în plus. Este mai comod de a putea pleca cu mașina gata pregătită, din momentul în care ajungi în aeroport. Despre această practică trebuie precizat că rezervarea ar trebui făcută înainte de a ajunge la fața locului. Deși sunt și agenții cu sediul în aeroport, toată documentația durează și în plus tipul de mașină cu care te alegi este limitat la disponibilitatea lor în acel moment. Pentru că astfel de servicii sunt tot mai moderne, se supun și ele unor practici de ultimă oră. Agențiile de tip rent a car prioritizează de obicei rezervările ce vin din mediul online.

De asemenea, trebuie să te interesezi despre posibilitatea de a returna mașina în același loc sau oriunde în altă parte. Pentru cei care au lanț de agenții de profil și acoperă mai multe zone din țară, este permisă returnarea în alte părți decât din locul de unde mașina a fost preluată, iar această preferință nu va fi taxată.

Nu în cele din urmă, menționăm că unele oferte se referă la faptul că numărul de zile de închiriere îți poate aduce un cost mai flexibil. Spre exemplu în cazul celor de la Trax Auto costurile de închiriere per zi scad pe măsură ce numărul de zile crește, de la 23 euro per zi spre exemplu, la sub 10 dacă este vorba de mai mult de 22 de zile.

Înainte de a semna un contract, dar cu o rezervare făcută pentru mașina dorită, consultă toate ofertele propusă de agenția aleasă de tine. Așadar vezi aici toate masinile pe care le poti inchiria de la Trax Rent a Car, compară și alege conform cu bugetul pe care îl ai. Nu uita să verifici tot ce se poate despre agenție, inclusiv review-uri, uneori chiar relevante pentru public.

Specialiștii spun că poate mai sigur este că aferent unei închirieri să existe asigurările încheiate opțional, ce te feresc de multe alte plăţi în cazul unor evenimente nedorite.