Cum să plătești mai puțin atunci când iei un credit de nevoi personale?

Pentru foarte multi oameni, pandemia de Covid-19 a avut un impact financiar negativ. Foarte multe domenii au avut luni intregi de inactivitate, iar angajatii au fost nevoiti sa gaseasca solutii pentru a-si sustine nivelul de trai.

Din fericire, cei care au veniturile afectate si trec prin perioade de urgente financiare pot apela la

credite nevoi personale. Aceste instrumente financiare sunt cat se poate de atractive si in ultimii ani au devenit din ce in ce mai usor de accesat.

De unde poti lua credite de nevoi personale?

Creditele de nevoi personale sunt accesibile prin foarte multe institutii financiare. Atat bancile, cat si IFN-urile ofera aceasta varianta de creditare si se evidentiaza prin cateva avantaje:

Ofera banii rapid. In cazul IFN-urilor imprumutul poate fi acordat in maxim 24 de ore;

In general, nu necesita o birocratie foarte mare;

Ofera flexibilitate in ceea ce priveste perioade de creditare;

Ofera imprumuturi chiar si persoanelor care au venituri mici.

Nu orice credit de nevoi personale este avantajos, insa. De multe ori, tentatia unor bani obtinuti rapid duce la situatii neplacute, cum ar fi incapacitatea de plata sau indatorarea excesiva. Tocmai de aceea, inainte de a raspunde impulsului de a lua un credit este bine sa iti pui cateva intrebari si sa faci o analiza atenta a institutiei cu care colaborezi si a contractului pe care il semnezi.

Ce intrebari sa iti pui inainte de a lua un credit de nevoi personale, pentru a plati mai putin?

1. Am nevoie de acesti bani? De ce optezi pentru credit? Ai nevoie de bani pentru a supravietui pana la urmatorul salariu sau pur si simplu ai pus ochii pe un telefon nou? Motivul pentru care iei creditul este foarte important. Daca nu ai o cheltuiala cu adevarat urgenta, poti sa o amani.

2. Care este valoarea DAE? Foarte multe institutii promit rate mici platite saptamanal sau lunar. O rata mica nu garanteaza un cost mic al creditului. Poti imprumuta 1000 de lei si sa realizezi ca ai platit mai mult decat dublu la sfarsitul perioadei de creditare. Pentru a te asigura ca platesti cat mai putin incearca sa fii atent la DAE (Dobanda Anuala Efectiva). Aceasta reprezinta costul total al unui credit si iti permite sa compari ofertele diverselor institutii financiare.

3. In cat timp pot returna banii? Perioada de rambursare are un impact major asupra costului. Daca ai nevoie de bani pentru a acoperi o urgenta, iar rambursarea va fi facuta in maxim o luna, costul imprumutului va fi unul foarte mic. Daca alegi sa imprumuti in mai multe luni sau chiar mai multi ani, vei fi nevoit sa scoti din buzunar sume considerabile. Este adevarat ca nu se vor simti foarte tare dat fiind faptul ca sunt esalonate, insa adunate, pot genera situatii financiare neplacute.

Pentru a plati cat mai putin pentru un imprumut este bine sa cauti oferte si sa comunici cu reprezentantii institutiei financiare cu care colaborezi. In general, poti gasi intelegere si credite mulate perfect pe nevoile tale.