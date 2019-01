Cum să alegi pantofii cu toc potriviți?

Pantofii au fost mereu considerati oglinda personalitatii reprezentantelor feminine si totodata o declaratie de stil a acestora, motiv pentru care multe dintre ele au dezvoltat chiar o adevarata pasiune pentru acest tip de incaltaminte. Ba mai mult, acestia pot fi un remediu minunat pentru femeile care au nevoie de un mic imbold pentru a-si recapata starea de bine si increderea de sine, mai ales atunci cand sunt „accesorizati” cu un toc discret si feminin.



Oricat de ireal ar parea, atunci cand esti incaltata cu pantofii potriviti si porti o tinuta care se asorteaza la acestia, vei constata ca stima de sine creste, iar ziua umbrita de griji si probleme devine o provocare mai usor de depasit, cu gratie si tact. Bineinteles, este important ca incaltamintea sa fie comoda, pentru a nu compromite confortul personal si sanatatea picioarelor. Mai mult ca sigur nu iti vei dori ca purtarea pantofilor preferati sa vina la pachet cu luxatii, impiedicari sau dureri nedorite de picioare.

Unele femei nu acorda prea mare atentie alegerii pantofilor, iar aceasta neglijenta se reflecta in confortul de care beneficiaza ulterior, precum si in experientele pe care le traiesc atunci cand ii poarta la diverse evenimente, in oras sau la job.

Prin urmare, care este solutia cea mai buna atunci cand vine vorba de achizitionarea unor pantofi eleganti femei? Ei bine, trebuie sa stii ca nu exista niciun truc ce necesita a fi scos la iveala. In schimb, trebuie sa tii cont de o serie de criterii de baza ce vizeaza pantofii cu toc.

Magazinul de unde iti achizitionezi incaltamintea

Ideal este sa te orientezi mereu catre un magazin care pune accent pe calitatea produselor si practica preturi corecte. De asemenea, este important sa ai la dispozitie o paleta larga de optiuni, astfel incat sa poti alege modelul care se pliaza intocmai pe gustul si stilul tau.

In orice caz, este de preferat oricand sa optezi pentru incaltamintea confectionata din piele. Acest material este cu atat mai indicat, atunci cand pantofii sunt alesi pentru o ocazie speciala, unde planuiesti sa obtii aprecierea tuturor celor din jur. Mizeaza pe cat posibil pe calitatea pantofilor, pentru a te bucura de un design impecabil, fara cusur si un confort deplin la purtare.

Cat priveste restul beneficiilor pe care acest material le ofera pielii si picioarelor in egala masura, este aproape inutila insiruirea lor. Ce este cert insa, pielea naturala ramane in topul preferintelor oamenilor cu exigente inalte, care inteleg si apreciaza calitatea.

Momentul ideal pentru a proba incaltamintea in vederea achizitionarii este seara, intrucat atunci iti poti da seama cel mai bine care este marimea potrivita pentru tine.

Inaltimea tocurilor

La acest capitol, fiecare femeie hotaraste pentru sine care este marimea este cea mai potrivita. Pantofii cu toc foarte inalt (care depaseste 12 cm) sunt o recomandare pentru cele cu o conditie fizica de indiviat. In schimb, daca cauti ceva care sa nu iti solicite picioarele prea mult, opteaza pentru o pereche de platforme, atunci cand contextul si outfitul iti permit acest lucru.

In cazul in care rezisti pe tocuri ore la rand, pantofii tip stiletto, care de altfel nu se vor demoda niciodata, reprezinta o alegere excelenta. Recomandarea specialistilor de la ANNA CORI ramane acceasi – pielea naturala, care confera un aspect deosebit pantofilor, iar purtatoarei, confort maxim.

Nu este indeajuns sa tii cont doar de culoare, pret sau model. Sunt aspecte care conteaza, desigur, insa trebuie sa te satisfaca si interiorul pe care il prezinta incaltamintea. De preferat ca acesta sa fie din materiale naturale, daca doresti sa eviti experientele mai putin placute, cum ar fi transpiratia picioarelor.

Nu in ultimul rand, informeaza-te cu privire la talpa. Optim este ca aceasta sa fie facuta dintr-un material de inalta calitate, astfel incat sa amortizeze impactul cu solul in timpul deplasarii.

Alte sfaturi vizand alegerea pantofilor eleganti potriviti

Ai bifat cu succes provocarea de a asorta pantofii cu tinuta, atunci cand numai numai unul dintre aceste element este sofisticat. Spre exemplu, atunci cand porti o rochie de seara cu detalii si accesorii stralucitoare, pantofii alesi trebuie sa se remarce prin simplitate. In schimb, daca modelul rochiei este unul simplu, intr-o singura culoare, iar detaliile lipsesc cu desavarsire, vei opta pentru o pereche de pantofi viu colorati, cu un design impunator, care sa ofere vestimentatiei tale un plus de stil si o nota glam.

In orice caz, evita sa porti simultan o rochie si o incaltaminte bogat accesorizata si intens colorata, intrucat efectul obtinut este contrar asteptarilor. Pe de alta parte, daca doresti sa obtii un look decent si un aer sobru, ideal pentru locul de munca, mizeaza pe o rochie simpla si o pereche de pantofi in acelasi stil.

Respectand aceste recomandari, alegerea unei perechi de pantofi eleganti femei va deveni mult mai simpla. Pantofii marca ANNA CORI te vor ajuta sa obtii toata admiratia celor din jur, care te vor considera o maestra a stilului.

