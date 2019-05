Cum poti purta fusta in clos astfel incat sa arati impecabil

Fusta in clos are croiala in forma literei A, are o talie inalta si este realizata din materiale grele, care ii evidentiaza pliurile. Fusta in clos nu este o piesa care se muleaza pe forme, de aceea este potrivita pentru aproape toate tipurile de silueta, de la fetele cu forme generoase, pana la fetele foarte inalte, cu un corp atletic, sau minione. Mahoni.ro este magazinul online care ofera femeilor oportunitatea de a achizitiona fuste dama in clos la cel mai bun raport calitate-pret.

Accesorizarea si purtarea unei fuste in clos



Fustele in clos sunt generoase, versatile, disponibile intr-o mare varietate de texturi si de lungimi. Acestea pot fi purtate atat vara, cat si iarna, iar silueta va fi pusa in evidenta intr-un mod cat se poate de placut. Pentru tinutele de vara, fusta clos in dungi este perfecta pentru o zi la birou, alaturi de o camasa casual, lejera sau de un top frumos. Fusta in clos lunga, care trece de genunchi, este usor de accesorizat cu un top simplu sau cu o camasa, iar culorile vibrante sunt in tendinte!

Iarna, fusta in clos trebuie aleasa in functie de material. Materialele trebuie sa fie mai grele, mai calduroase, iar fusta sa fie asortata cu un pulover scurt pe corp sau cu un cardigan legat in talie cu o curea subtire. Fustele in clos mini pot fi asortate cu un pulover mai larg, punand in valoare picioarele.

In ceea ce priveste accesorizarea fustei in clos purtata pe perioada rece, dresurile si incaltamintea sunt importante pentru confortul termic, iar cizmele pana la genunchi sau chiar peste genunchi reprezinta o alternativa excelenta. Nu in ultimul rand, fusta in clos pana la genunchi arata foarte bine cu botine, in timp ce modelele midi capata un aer sofisticat cu o pereche de cizme.

O jacheta pana in talie sau un palton evazat reprezinta alternativele ideale pentru ca fusta sa dea impresia unei siluete tip clepsidra.

