Atunci când ne gândim la cazinouri, majoritatea dintre noi avem în minte imaginea unor pariori profesioniști care se așează la mese de ruletă sau poker cu teancuri întregi de bancnote. Însă, în era cazinourilor online, această imagine nu mai reflectă deloc realitatea.

Astăzi poți juca la păcănele din confortul propriei locuințe, de pe orice dispozitiv, cu doar câțiva lei în buzunar. Dezvoltatorii de software au înțeles acest trend de a juca la păcănele în mod recreațional sau ocazional și, tocmai de aceea, au creat zeci de titluri exclusiv pentru jucătorii cu bugete reduse.

Așadar, dacă vrei să joci la cazino pe bani puțini, iată ce poți alege:

#1 Book of Dead

Book of Dead al celor de la Play’N GO este unul dintre cele mai jucate sloturi la cazinourile online din România și este frecvent inclus în promoții cu rotiri gratuite. Slotul are mize accesibile situate între 0.50 RON și 250 RON, astfel că poate fi încercat și de pariorii începători cu un buget redus, dar și de high rolleri.

Slotul are o structură de 5 role și 10 linii de plată și o tematică egipteană, cu simboluri specifice – faraoni, bijuterii, scarabei. Rata de plată este de 96.21% iar câștigul maxim posibil este de 5000x valoarea mizei.

#2 Rainbow Riches

Rainbow Riches este un slot cu tematică irlandeză dezvoltat de Barcrest. Poate fi încercat cu doar 1 eurocent (miză minimă). Slotul are 5 role și 20 de linii de plată iar simbolurile speciale completează mitul cunoscut al irlandezului norocos – curcubee, grămezi de aur și spiriduși te așteaptă pe role și te vor premia cu un câștig maxim de 500x valoarea mizei. Rata de plată a acestui titlu este de 95%.

#3 Spinions Beach Party

Dacă ești fanul celebrelor filme animate cu minioni, cu siguranță te vei distra de minune cu personajele preferate și la cazinouri. Spinions Beach Party de la Quickspin ni-i aduce pe aceștia în cadrul unei petreceri pe plajă, iar pe role găsim simboluri specifice unei zile toride, dar relaxante de vară – cocktailuri și șampanie.

Slotul poate fi încercat cu mize minime de £0.10 și are o structură de 5 role și 25 de linii de plată. Sunt oferite și jocuri bonus cu rotiri gratuite și simboluri wild care completează câștigurile. Rata de plată estimată este de 96.05%.

Merită să joc la păcănele cu mize mici?

Denumite și penny slot-uri, păcănelele cu mize mici permit oricui să-și încerce norocul și să se distreze fără să risipească prea mulți bani. Acestea sunt o alegere perfectă inclusiv pentru jucătorii care vor să-și controleze mai bine bugetul de gambling.

Mai mult, un fapt mai puțin știut de publicul larg este că cele mai mari câștiguri de ordinul milioanelor de euro la sloturi s-au declanșat în urma unor pariuri foarte mici, de doar câțiva eurocenți.

Este cazul celebrului Mega Moolah, dar și al altor sloturi cu jackpot progresiv care au dat transformat pariori de rând în multimilionari într-o secundă – Mega Fortune Dreams sau Arabian Nights.