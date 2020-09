Cum începe școala în „localitățile roșii” din județul Bacău. Fără tablete, fără internet, ba chiar și fără grupuri sanitare

Rata mare de infectări din unele comune din județul Bacău va ține închise unitățile de învățământ, cel puțin până la publicarea datelor actualizate, dar asta abia pe 21 septembrie. În aceste condiții, se pune problema cum vor face orele online copiii aflați în zone fără semnal la internet sau acolo unde nu au primit tablete.

Fără tablete sau internet

Situația cea mai gravă se înregistrează în Târgu Ocna: 471 de elevi nu au acces la Internet, iar 475 nu au acces la dispozitive (1.138 au acces la smartphone). Primarul Ștefan Șilochi neagă cifrele Ministerului și susține că e vorba doar de câteva zeci de elevi fără tablete.

Situația este gravă și înUngureni: 149 de elevi fără acces la Internet, iar 135 nu au acces la dispozitive (212 au acces la smartphone).

Au tablete, dar nu e semnal la internet

Dacă de primarul din Târgu Ocna nu am reușit să dăm, primarul din Ungureni, Vasile Bibire, spune că situația este oricum temporară. Mai mult decât atât, „chiar dacă noi am cumpăra tablete, nu este semnal bun la internet, nici chiar în centrul comunei. Pentru moment, două săptămâni, copiii o să primească fișe”, a declarat acesta.

„Vom renunța la achiziția de lemne pentru primărie și o să luăm tablete”

La Dămienești sunt 150 de elevi, însă doar jumătate au tablete. „Pentru ceilalți am spus că vom renunța la achiziția de lemne pentru primărie și o să luăm tablete. În același timp, am chemat operatorul de telefonie să crească viteza de internet la timp pentru începerea anului școlar. La noi este o situație specială, dat fiind că pacienții cu Covid urmează să iasă din carantină și să fie retestați pe 14 septembrie. Așadar, am făcut adresă să începem școala într-o oarecare stare de normalitate”, a spus primarul din Dămienești, Puiu Ciobanu.

Patru școli fără grupuri sanitare

În același timp, potrivit unei liste publicate de siteul edupedu.ro, via Ministerul Educației, mai sunt patru unități de învățământ în județ care ar mai avea nevoie de amenajarea de grupuri sanitare. Acestea sunt Horgești (grădinița Răcătău), Coțăfănești (Școala gimnazială-2 corpuri), Lipova (Școala Valea Caselor). Primarii acestor comune pot depune proiecte pentru achiziția de containere, dar și echipamente de protecție, apelul de proiecte fiind continuu, până la epuizarea sumelor alocate. Data începerii este 5 octombrie. Doar unitățile aflate pe lista ministerului pot solicita fondurile, altele trebuind să depună o altă documentație la București.