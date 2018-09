Cum au motivat judecătorii sentința în Dosarul retrocedărilor. Mărturia surprinzătoare a ex-deputatului Lucian Ciubotaru în fața instanței

Fostii deputati PSD Viorel Hrebenciuc si Ioan Adam au profitat la maximum de cele mai favorabile prevederi din Codul Penal si au primit sentinte de 2 ani de inchisoare cu executare in dosarul retrocedarii ilegale a peste 43.000 de hectare de padure in judetul Bacau. Asta, dupa ce au facut denunturi si au recunoscut faptele, sustine site-ul ziare.com.

Judecatorii au explicat ca cei doi meritau o sentinta spre maximul pedepsei. Este vorba de 10 ani in cazul lui Hrebenciuc, acuzat de trafic de influenta, si de 7 ani in cazul lui Ioan Adam, acuzat de cumparare de influenta. Aceste pedepse au fost reduse succesiv ca urmare a denunturilor – jumatate din sentinta – si a recunoasterii faptelor – o treime din sentinta.

Potrivit ziare.com, judecatorii au explicat ca solutiile de condamnare s-au fundamentat pe inregistrarile discutiilor realizate chiar de unul dintre inculpati, si anume printul Gheorghe Paltin Sturdza, pe insemnarile din agenda printului, pe declaratiile unor inculpati si martori, o lista de convorbiri telefonice si pe un proces de confruntare intre doi dintre inculpati.

De exemplu, una dintre probele cheie ale procurorilor se bazeaza pe mai multe inregistrari ambientale facute de Paltin-Sturdza, din timpul discutiilor din 19 aprilie 2013 cu cei doi deputati PSD.

Paltin-Sturdza avea nevoie de cunostintele celor doi politicieni: Adam era influent printre magistratii din Covasna, iar Hrebenciuc avea relatii la Romsilva, la primarii de comune si la sefii directiilor silvice locale.

Hrebenciuc explica faptul ca vrea sa aiba o pensie linistita, mai ales ca vremurile s-au schimbat, iar Uniunea Europeana nu mai tolereaza neregulile.

„Numa’ putin! Si zic, hai sa-ti spun de ce fac… iti spun treaba asta, eu m-am uitat ce s-a intamplat in toate tarile din Europa de Est, care au intrat in NATO si in Uniunea Europeana inaintea noastra, ca eram in situatia asta, erau oamenii mult mai avansati decat noi.

Si am observat urmatorul lucru: toti ministrii care s-au ocupat de privatizare in toate tarile au fost arestati, si-n Polonia, si-n Cehia, si-n Ungaria. Bun, deci astia au fost arestati, toate guvernele, care au facut privatizari, si tot ce au facut pe acolo. Zic: ma, oare de ce se intampla treaba asta?

Pai, sa-ti spun… i-am spus si de ce, domne, cand trebe sa fim in NATO si-n Uniunea Europeana, marile… transnationale… o sa trebuiasca sa gaseasca terenul gol. Oameni de afaceri care au castigat bani, au intrat toti prin puscarii sau au probleme cu legea, in toate tarile, nu eram noi…

E clar ca se va intampla si la noi treaba asta, vine valul si la noi. Pai vreau ca valul ala sa ma gaseasca… sa fac, sa n-am probleme, ma, si cand o trece valul, o sa ridic capu’ si-o sa incerc sa ma apuc sa fac niste treburi serioase.

Valul a trecut, domnu’ Sturdza, deci acuma imi pot permite, avem reguli clare, Uniunea Europeana, suntem membri in Clubul celor 27-28 de la 1 iunie. E altceva, nu mai merge cu porcarii, nu mai tine, gata, s-a inchis. Cine a facut evaziune si nu l-a prins nimeni sa fie sanatos, si s-a si dovedit ca asa cum au venit banii, asa i-au si cheltuit, ca n-au avut creier.”

In alt dosar, Tribunalul Militar Cluj a dispus printr-o sentinta cercetarea penala a 12 ofiteri ai SRI Brasov, acuzati de Paltin Sturdza si Rodica Sturdza de violarea vieţii private şi violarea corespondentei, in dosarul retrocedarilor ilegale.

Ex-deputatul Lucian Ciubotaru: „Stiam ca lui Adam ii plac banii”

In plus, in cazul lui Adam, Inalta Curte a aratat modalitatea in care a fost caracterizat de catre unul dintre martorii audiati, fostul deputat de Bacau Lucian Ciubotaru (PNL).

„In holul Parlamentului, chiar la iesire, cand Adam m-a intrebat ce se intampla la Bacau, eu i-am spus ca percep acolo ca in PSD Bacau sunt doua tabere. Stiam, din contacte vechi, ca lui Adam ii plac banii si nu m-a mirat afirmatia acestuia. Era o groaza de bani la mijloc in legatura cu obiectul hotararii judecatoresti, cred ca de la inceput pana la sfarsit. Nu pot sa spun din folclor, ci doar din discutia pe care am avut-o cu el. Banuiesc ca era vorba de ducerea la bun sfarsit a acestei puneri in posesie”, a declarat Ciubotaru.

Potrivit presei centrale, fostul deputat ar fi avut intalniri cu printul Paltin Sturdza, iar Viorel Hrebenciuc apare pe inregistrari facand referire la Ciubotaru.

Adam si Hrebenciuc au fost condamnati, in mai 2018, la cate doi ani de inchisoare cu executare pentru fapte de coruptie. Sentintele nu sunt definitive, dosarul retrocedarilor ilegale este unul din cazurile de mare coruptie aflate la Inalta Curte, care urmeaza sa se duca la Completul de 5 judecatori pentru judecarea apelului. (integral, pe ziare.com)

