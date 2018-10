Cum alegem cea mai bună saltea de dormit? Conf. univ. dr. Daniel-Lucian Dobreci ne dă câteva sfaturi utile

Care este cea mai bună saltea de dormit? Este una dintre cele mai dificile alegeri, având în vedere avalanșa de oferte din magazinele specializate și multitudinea de denumiri, care mai de care mai atractive, de la super-ortopedice la mega-confortabile. Să fie din spumă, pe arcuri sau din latex? Să fie moale sau fermă? Iată câteva probleme la care încearcă să ne răspundă conf. univ. dr. Daniel-Lucian Dobreci, șeful clinicii Spinal Care din Bacău.

Este locul în care petrecem foarte mult timp din viață și în care se investește cel mai puțin

Puțină lume conștientizează importanța unui somn odihnitor și faptul că cea mai mare parte a timpului și-o petrece în pat. Astfel, o investiție într-o saltea de dormit este foarte importantă. “Este locul în care petrecem cel mai mult timp din viață și în care, din păcate, se investește cel mai puțin. Nu există niciun loc în care să petreci mai mult timp, decât în pat. De aceea trebuie investit în confort. Dimineața trebuie să simțim că ne trezim odihniți atât din punct de vedere psihic cât și fizic”, ne spune Conf. univ. dr. Dobreci L.

Saltea pe arcuri ori din spumă sau latex?

De ceva vreme, saltelele cu arcuri au pierdut teren, producătorii începând să folosească tot felul de materiale, de la spuma poliuretanică la foile din cocos sau latex, promovând o serie de beneficii pentru un somn odihnitor. Care este însă cea mai bună?

“Nu există un tipar, o saltea bună pentru toată lumea. Obligatoriu însă, salteaua trebuie probată. Indiferent de tipul acesteia, cel mai important este să încercăm să ne dăm seama dacă ne susține corect corpul și dacă avem senzație de relaxare atunci când stăm întinși. Într-adevar, cele cu spumă memory sau alte materiale asemănătoare au un mare avantaj, deoarece se mulează după forma corpului în general și a coloanei în special. Este important să știm ca omul are coloana în forma unui dublu S privită din profil. O saltea trebuie să umple curburile fiziologice a coloanei. O saltea bună trebuie să se lase în funcție de corpul nostru. Fesele, umerii, omoplații, zona occipital, gambele și călcâiele sunt puntele de sprijin atunci când stăm culcați pe spate, acestea trebuind să intre puțin în saltea, iar zona lombară și cervicală să aibe susținere, astfel încât coloana să își păstreze curburile lordotice fiziologice. Aici un rol foarte important îl are și alegerea pernei. De aceea, trebuie sa facem un test simplu. Ne așezăm în poziția în care dormim de-obicei și avem grijă ca perna să ne mențină capul, astfel încît coloana cervicală sa fie susținută în poziție naturală, firească, fiziologică – popular să stea dreaptă,mai spune Șeful Cilinicii Spinal Care Lucian Dobreci.

O saltea fermă, medie sau moale?

O altă problemă de care ne lovim este alegerea durității saltelei. Din ce în ce mai mulți susțin că o saltea fermă este mai bună pentru coloană, însă este adevărat?

“Există mitul acesta, că o saltea fermă este automat bună. E o tâmpenie. E o chestie de marketing. Dacă este un trend și populatia cere saltea fermă, că așa a auzit, atunci producătorii reacționează și încep să scoată saltele tari cu denumiri de genul super-tare, super-ortopedică, etc. Ortopedică nu înseamna tare, dar atrage cumpărătorii. După cum am mai spus, salteaua trebuie să se lase puțin în anumite zone, pentru a menține coloana în poziții fiziologice, naturale. De asemenea, importantă e greutatea noastră. Pentru că o saltea fermă pentru un om de 60 de kg este medie spre moale pentru unul de 120 de kg. Vă dau un exemplu de greșeală care se face în alegerea unei saltele. Se duc soțul și soția să aleagă salteaua. Soția are 60 kg, soțul are 100 de kg. Se așează amândoi pe ea, iar unul dintre ei, care poate are mai multe probleme de coloană, va decide care este salteaua de pe patul matrimonial. Moment în care dacă e bună pentru soț, nu e bună pentru soție, sau invers. Când diferența de greutate dintre soți e mare, atunci trebuie cumpărate două saltele de o persoană, ce mai apoi se unesc între ele”, a mai adăugat Lucian Dobreci.

De menționat mai este că atunci când suntem bolnavi și suferim de diverse afecțiuni ale coloanei, ale oaselor, trebuie să mergem la un specialist. Trebuie identificate corect problemele și urmate sfaturile medicului pentru achiziționarea unei saltele potrivite, în funcție de afecțiune.

