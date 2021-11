Culisele ședinței unde liberalii au ales guvernarea cu PSD. Cum a votat PNL Bacău

PNL a decis ieri seară să înceapă negocierile cu PSD pentru formarea noului Guvern. Nu toţi liderii PNL au votat pentru a merge alături de PSD, unii s-au opus. PNL Bacău a votat pentru guvernarea alături de PSD.

Foto: august 2021

Iată cum a arătat votul, conform surselor din PNL ale site-ului epochtimes.ro:

Reprezentanţii judeţelor Alba, Arad, Bacău au votat pentru demararea negocierilor cu PSD;

Bihorul, prin Bolojan, Cherecheş şi Florin Birta, a votat împotrivă;

Harghita nu a votat;

Dâmboviţa, prin Virgil Guran, contra;

Dolj nu a votat, şi la fel Galaţi;

Hunedoara, pentru reînvierea USL;

Ialomiţa, pentru;

Potrivit surselor politice, Florin Cîţu, liderul PNL a votat pentru demararea negocierilor cu PSD în vederea formării unui nou guvern, aceasta deşi şi-a construit cariera politică pozând în luptător contra „ciumei roşii”. Tot pro PSD a votat şi Rareş Bogdan.

Iaşi, pentru;

Ilfov, pentru;

Maramureş, pentru;

Mehedinţi, pentru;

Mureş, pentru;

Neamţ, pentru;

Olt – Liviu Dumitru Voiculescu, pentru; Gigel Ştirbu nu a votat;

Timiş, pentru;

Tulcea, împotrivă;

Vaslui, pentru;

Vâlcea – Cristian Buican – absent;

Argeş – Adrian Miuţescu- absent;

Vrancea, contra;

Bucureşti – Ciprian Ciucu, Sebastian Burduja, Antonel Tănase, Monica Anisie, Moldovan interimarul de la PNL Sector 6 – împotrivă, Pavel Popescu – pentru;

Prahova, pentru;

Satu Mare, Sălaj, Sibiu, pentru, atât Turcan cât şi Daniela Câmpeanu, pentru;

Suceava, prin Gheorghe Flutur, pentru;

Teleorman, Eugen Pârvulescu nu a votat deloc;

Diaspora – Viorel Badea a fost absent;

Sursa: epochtimes

Senatorul Fenechiu: „PSD are specialiști, are oameni care știu să conducă”

„Cu PSD câștigăm faptul că am avea o majoritate stabilă, o majoritate care nu va sta într-un vot, două sau trei, nu înseamnă să faci negocieri ca în partea cealaltă, cu grupuri, grupulețe, și să fii la mâna unor grupuri și grupulețe. Înseamnă că dacă ai discutat un proiect și ai PNRR, și discuți variantele de implementare și ce trebuie să faci, lucrurile pot să meargă înainte și pot să meargă bine pentru că ai majoritatea parlamentară. Distinct de treaba asta, PSD are specialiști, are oameni care au mai fost miniștri, are oameni care știu să conducă și are oameni cu care de principiu, din cum se văd lucrurile, ai putea să încropești o coaliție care să își atingă obiectivele stabilite”, a declarat senatorul Daniel Fenechiu (PNL Bacău).