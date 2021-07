Criza bugetului continuă! Viceprimarul Ghingheș intervine de partea elevilor: „Dacă linia partidului este neacordarea burselor și încălcarea legii, atunci avem o mare problemă!”

Criza bugetului municipiului Bacău este departe de finalizare, chiar dacă primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu și prefectul Leonard Bulai, ambii USR PLUS, au pierdut procesul prin care s-a suspendat Hotărârea de Consiliu Local. Nici documentul bizar trimis de prefect la Tribunal nu mai are o minimă valabilitate, deoarece ședința Consiliului Local, programată pentru joi, a fost amânată în ultimul moment pentru luni, 19 iulie 2021. Mai mult, proiectul primarului Viziteu urmează să fie amendat chiar de viceprimarul Cristian Ghingheș, tot USR PLUS, care va insista pe alocarea fondurilor pentru bursele școlare.

„Cu riscul de a fi schingiuit, pus la zid, certat, suspendat sau exclus din partid, nu pot vota niciodată o hotărâre de Consiliu Local prin care să fie diminuat bugetul burselor pentru elevi și implicit amânarea plății acestora, așa cum se propune astăzi printr-un proiect de modificare a bugetului local pe anul 2021, semnat de primarul municipiului Bacău. Anul școlar 2021-2022 este încheiat deja, iar bursele elevilor din municipiul Bacău trebuie plătite de îndată ce bugetul va fi deblocat pe toate lunile restante: septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie și, în curând, iulie. Cât să mai aștepte?”, a notat Ghingheș, pe Facebook, în această dimineață.

Viceprimarul a afirmat că a făcut încă din primele săptămâni de mandat eforturi și demersuri pentru acordarea de burse către cei peste 10.000 de elevi care au acest drept, concretizate prin HCL 10/2021, prima hotărâre aprobată la nivel local pentru aprobarea cuantumului și numărului de burse după 10 ani de nerespectare a legii.

„Pentru mine, drepturile elevilor și obligațiile legale, consfințite prin Constituția României și Legea Educației, nu sunt negociabile! Și am aceeași așteptare de la toți colegii mei alături de care ne-am asumat în toamna anului 2020 că vom respecta legea și că vom acorda bursele conform legii la nivel. Înainte de partid sau de primar, avem o responsabilitate față de cetățenii care și-au pus încrederea în noi. Dacă linia partidului este neacordarea la timp a burselor și implicit încălcarea legii, atunci avem o mare problemă. Dacă nu asta e linia, cele 12 milioane prevăzute în bugetul local pentru burse trebuie să rămână intacte”, a mai spus viceprimarul Cristian Ghingheș.

De la preluarea mandatului, în toamna anului 2020, primarul Bacăului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, nu a plătit niciun leu pentru bursele școlare.

În bugetul pe 2021, votat de Consiliul Local, dar suspendat de prefect în instanță, opoziția a prevăzut banii pentru bursele școlare, însă primarul propune reducerea drastică a sumelor și a numărului beneficiarilor.