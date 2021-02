Criza a închis 8 francize Barrier. Ce planuri are Adrian Gârmacea, proprietarul Electric Plus

Producătorul de uşi şi ferestre Electric Plus intenționează să dubleze capacitatea fabricii din Bacău în 2021, cu investiții de până la 4 milioane de euro, anunță Ziarul Financiar.

Electric Plus numără peste 600 de angajaţi în prezent, iar dacă planurile de deschidere a unei noi capacităţi de producţie se vor materializa, alte 100 de noi locuri de muncă vor fi create.

Producătorul de tâmplărie Electric Plus din Bacău, deţinut de Adrian Gârmacea, a deschis şapte fran­cize Barrier în 2020 şi a închis alte opt, din cau­za traficului re­dus de clienţi şi a me­diului de afa­ceri dificil. Deschiderile au avut loc în Alexandria, Vaslui, Alba Iulia, Reşiţa, Paşcani, Roman şi Piatra Neamţ. Barrier este brandul sub care se vând produsele com­paniei.

„A fost un an cu puţină vizibilitate, în care deciziile au fost luate pe termen scurt şi foarte scurt, de la câteva zile până la câteva luni cel mult. Reţeaua naţională are în prezent 37 de ma­ga­zine în regim de fran­ciză Barrier şi apro­ximativ 300 de par­te­neriate locale“, spune Adrian Gâr­ma­cea, pro­prietarul Electric Plus.

„Pe plan intern, ne vom concentra pe creşterea reţelei de francize şi vom ataca mai puternic proiectele mari din polii de dezvoltare urbană – Constanţa, Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi şi Braşov”, a adăugat Gârmacea.

În martie 2020, Electric Plus anunța intenția de a opri producția, pe fondul pandemiei Covid-19, pentru ca, în aprilie, să trimită în șomaj 200 de angajați și să scadă cu 30% producția.