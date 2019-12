Cristian Ghingheș s-a înscris în PLUS. Consilierul vizează o candidatură din partea Alianței USR-PLUS pentru Primăria Bacău

Cristian Ghingheș (foto) a semnat adeziunea la PLUS Bacău, cu șase luni înainte de alegerile locale, vizând o candidatură la Primăria Bacău. Prin această mutare, PLUS Bacău are un membru în Consiliul Local.

„Cristian a decis să vină în Plus. E membru, iar PLUS va avea reprezentare în Consiliul Local Bacău. Suntem un partid deschis, Cristian a trecut de partea de procedură și criterii, iar acum face parte din organizație”, a declarat Cristi Ichim, președintele PLUS Bacău.

Ghingheș a candidat independent la alegerile trecute și a strâns 7,30% pentru funcția de primar și 13,6% la Consiliul Local.

„Recent m-am alăturat echipei PLUS Bacău, unde mă voi înscrie în procedura internă care trebuie urmată pentru a deveni candidatul partidului și implicit al alianței la Primăria Bacău. Decizia mea are la bază două motive: calitatea umană și profesională a oamenilor din PLUS, dar și îndemnurile repetate ale susținătorilor mei de a urma o formulă de colaborare în opoziție pentru alegerile locale din 2020. Astfel, avem toate șansele să câștigăm primăria și implicit să punem orașul pe direcția potrivită: cea a bunei guvernări, a gospodăririi active și a dezvoltării pe date, politici publice și acțiuni concrete. Vremea heirupismului administrativ trebuie să înceteze”, a declarat Cristian Ghingheș pentru Ziarul de Bacău.

Bătălie între Ghingheș și Viziteu pentru candidatura la Primărie

Venirea lui Cristian Ghingheș în Alianța USR-PLUS, înseamnă o bătălie internă pentru candidatura la Primărie în 2020, peste doar șase luni. Dacă până acum deputatul Lucian Viziteu era favorit, noul membru PLUS aduce o competiție serioasă.

Președintele PLUS Bacău susține că încă nu se știu candidații, deoarece este o cursă democratică în Alianță.

„Suntem în partea de calendar, de depunere a candidaturilor interne în PLUS. După, vom avea o competiție între noi și USR. Va fi o dezbatere deschisă, sper eu, iar cel care va fi preferat de membri va candida”, a precizat Ichim pentru ZDBC.RO.

De cealaltă parte, Lucian Viziteu susține că e bine venită competiția. „Urez mult succes PLUS și apoi, conform protocolului, în cadrul Alianței, vom stabili candidatul cu cele mai multe șanse. Important este să avem o persoană capabilă să refacă municipiul după dezastrul produs de Cosmin Necula”, a declarat deputatul Viziteu.

