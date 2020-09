Cristi Manolache: „Alegătorii trebuie să conștientizeze că votează, în primul rând, un OM”

Alegerile din 27 septembrie se apropie, iar candidații se pregătesc de încheierea campaniei electorale. După o lună în care și-au prezentat programele electorale, au vorbit cu cetățenii, fie pe stradă, fie în mediul online, o parte dintre votanți știu sigur pe cine vor alege, în timp ce alții încă sunt nehotărâți.

„Votul este un act democratic, unii sunt plictisiți de aceste vorbe, însă adevărul este că fiecare vot contează. Unu plus unu fac doi și așa mai departe. Noi trebuie să învățăm să gândim la scară largă. Da, cu un singur vot nu poți schimba nimic. Dar, dacă toți cei care gândesc astfel s-ar duce la vot, ar vedea că ei reprezintă o majoritate, care poate schimba totul.

Mă adresez inclusiv tinerilor care abia au împlinit vârsta de 18 ani și e primul an când pot participa la alegeri. Dragii mei, poate acum nu vă interesează, nu înțelegeți cât de importanți sunteți. Însă, la viitoarele scrutine, după ce veți finaliza studiile și veți fi în căutarea unui loc de muncă, după ce veți începe să fiți pe cont propriu, veți realiza cât de important era să faceți o alegere cu 4 ani în urmă.” (Cristi Manolache)

Cristinel Manolache a participat la singura dezbatere electorală organizată în Bacău

Singura dezbatere electorală din Bacău a avut loc pe 22 septembrie, în sala Ateneului. Dezbaterea organizată de Radio Easy Bacău și ETV s-a difuzat live pe Facebook. Dintre cei 11 candidați la primărie, s-au prezentat doar 8. Marele absent al serii a fost primarul în funcție, Cosmin Necula. Cu ocazia acestei dezbateri, Cristinel Manolache, candidatul PER la primăria municipiului, a fost singurul care și-a arătat disponibilitatea pentru a colabora cu acei candidați care au demonstrat de-a lungul timpului că sunt oameni capabili.

El a mai adăugat, pentru zdbc.ro următoarele: „există politicieni buni și politicieni fără scrupule, indiferent de formațiunea politică din care fac parte. Alegătorii trebuie să conștientizeze că votează, în primul rând, un OM. Dacă politicianul își construiește cariera pe valori morale, dacă înțelege să-l iubească pe cetățean ca pe el însuși, dorindu-și pentru comunitate ceea ce își dorește pentru el, atunci vom avea și noi, ca oraș, dar și ca țară, perspectiva unui viitor frumos. De asemenea, cred că nu e suficient să faci doar politică. Trebuie să demonstrezi că ești capabil să te dezvolți și dincolo de funcția politică. În ceea ce mă privește, eu am fost militar, sunt antreprenor și m-am implicat, și în măsura în care am putut, în viața politică. Dar în ceea ce mă privește, dacă mâine ar dispărea politica pur și simplu, am ce face… Despre unii dintre contracandidații mei nu pot spune aceleași lucruri… dacă le-ai luat politica și retorica de partid, devin nuli.”

De asemenea, Cristinel Manolache este de părere că un primar trebuie să aibă o echipă formată din specialiști. În momentul de față, administrația este o mare familie, la propriu, în opinia candidatului: „M-am săturat să intru în birourile administrației locale și să aud de tata, ce face mama, păi vezi că e la etajul 1, sau la etajul 2 e ginerele. Fraților, nu putem avea o administrație performantă și competentă cu rude, neamuri.”

Alte subiecte de interes, pe care le-a abordat Cristinel Manolache în cadrul dezbaterii au fost: recuperarea patrimoniului local care a fost înstrăinat de administrațiile locale trecute, depolitizarea sistemului de educație și modernizarea obiectivelor culturale. Chiar dacă acestea se află sub administrarea Consiliului Județean, primăria are pârghiile legale pentru a forța administratorul să finanțeze recondiționarea clădirilor din patrimoniul cultural, care se află pe raza municipiului, spune candidatul.

„Dragi băcăuani, pe 27 septembrie vă aștept alături de mine. Votați poziția 8 pentru viitorul Bacăului.”