Suspectul în crima de pe Alecu Russo, un legionar cu legături în lumea interlopă, fost luptător în Local Kombat

Iulian Oancea, fostul hacker asasinat într-un bloc de pe strada Alecu Russo, din Bacău, pare să fi avut probleme cu un cămătar. Suspectul arestat în străinătate este un fost luptător în Legiunea Străină și a participat la competiții de K1.

Stefan Achim, în prim plan, într-o fotografie din 2005, când participa la Gala Local Kombat Galați

Suspectul, Ștefan Achim, are 46 de ani și a mai fost implicat în incidente sângeroase. În urmă cu trei ani, un bucureştean a dezvăluit că ar fi fost victima unei reglări de conturi: „Am împrumutat de la un fost luptător în Legiunea Străină, Ştefan Achim, 10.000 de euro, şi nu am mai avut să îi dau înapoi. M-a urmărit cu maşina şi, când am ajuns într-un loc ferit, unde nu erau nici martori, nici camere de supraveghere, m-a atacat. A tras cu pistolul în mine şi, fiindcă nu m-a doborât, m-a lovit cu ranga. Am fost la poliţie, am lăsat acolo geaca găurită de proiectilul pe care l-a tras Achim, ca probă, însă poliţia nu face nimic”, a declarat victima, citată de spynews.ro.

Ștefan Achim a concurat în anii 2000 în competiții de K1 alături de nume cunoscute ale luptelor Local Kombat. Ieri, a fost arestat lângă Paris, capitala Franței, unde se pare că a fugit după crima din Bacău. Suspectul va fi adus în țară, unde există deja un mandat de arestare emis pe numele său.