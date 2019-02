Crește chiria la ANL! Consiliul Local va aproba noile tarife în următoarea ședință

Consilul Local urmează să aprobe cuantumul chiriilor care se vor încasa anul acesta de la familiile chiriașe din locuințele ANL. Chiriile se stabilesc pentru a recupera investițiile realizate de stat și pentru a acoperi cheltuielile de administrare, întreținere, reparații curente, iar pentru tinerii care au împlinit 35 de ani se adaugă și o cotă de 0.5%, cota autorității publice locale.

Astfel, potrivit expunerii de motive, chiriile la 2 camere, la tinerii peste 35 de ani, cu venituri peste 13.944 lei pe an, vor crește cu 6 lei față de 2018, ajungând la o medie de 210 lei. Sub acest prag de venit, în aceleași condiții, chiriile vor rămâne aceleași, adică între 30 și 114 lei.

Chiriile pentru locuințele cu o cameră, la persoane cu venituri peste 13.944 lei și peste 35 de ani, vor crește cu 6 lei, fiind în medie 180 de lei lunar. În aceleași condiții, cu venituri sub acest prag, chiriile se vor menține între 25 și 116 lei.

În cazul persoanelor singure și familiilor care nu au împlinit vârsta de 35 de ani, chiriile vor fi astfel: la 2 camere, venituri peste 13.944 lei pe an: creștere cu 5 lei față de 2018, cu o medie de 180 de lei; la 2 camere, venituri sub 12.640 de lei pe an, chirii cuprinse între 61 și 111 lei, la fel ca în 2018; la 1 cameră, venituri peste 13.994 lei pe an, creștere cu 5 lei față de 2018, cu o medie de 130 de lei; la 1 cameră, venituri sub 13.994, chirii cuprinse între 5 și 116 lei, la fel ca în 2018.

Pe siteul primăriei se poate consulta chiria pentru fiecare locuință în parte, așa cum este supusă aprobării consiliului.

Se aprobă alte 111 dosare

Totodată, se va supune aprobării și o listă nominală a solicitanților care vor primi locuințe din fondul locativ de stat. Este vorba despre 111 dosare care au fost completate până la sfârșitul anului trecut și care vor primi repartiții pe Narciselor, Făgăraș, Letea, Bucegi, Depoului și Orizontului. Cel mai vechi dosar care se aprobă este din 2005, dar cea mai mare parte a dosarelor, peste 80, sunt din 2017, 2018, ceea ce înseamnă că lista celor care sunt în așteptare este din ce în ce mai mică.

