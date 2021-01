CRAB stă pe un butoi cu pulbere. Angajații Companiei de Apă amenință cu proteste dacă salariile nu vor fi majorate

Angajații Companiei Regionale de Apă Bacău sunt deciși să ajungă până la măsuri extreme, cum este greva foamei, dacă nici anul acesta salariile lor nu vor fi majorate.

Concret, aceștia cer conducerii ca, în baza contractului colectiv de muncă, să majoreze salariile de baza la nivelul salariului minim pe țară, în funcție de care să se calculeze alte beneficii și sporuri. De altfel, refuzul companiei de a face această actualizare face și obiectul unui proces în instanță, pentru drepturi salariale restante din perioada 2018-2019.

„Observăm că această practică este valabilă și anul acesta, deși salariul minim a crescut la 2.300 de lei, noi suntem încă cu salarii de bază de 1.450 de lei. Compania a motivat că deja a crescut salariul la cel minim garantat. Însă pentru 16 salariați care erau sub acest prag, iar noi nu am cerut doar asta! În plus, bonurile de masă sunt în continuare la nivelul de 15 lei”, explică pentru Ziarul de Bacău liderul de sindicat al salariaților CRAB, Fănică Brăescu.

Angajații CRAB pregătesc proteste

Pentru că angajații nu văd nici o intenție a conducerii de a le acorda drepturile care li se cuvin, aceștia vor începe pichetarea sediului companiei, apoi al Primăriei Bacău și Consiliului Local Bacău și al Consiliului Județean, acestea fiind acționari majoritari ai companiei.

„Noi suntem dispuși să acceptăm și creșterea salariilor cu 15 la sută, și creșterea valorii tichetelor de masă la 20 de lei”, a mai spus Brăescu.

Nina Chiper, managerul CRAB

Directorul CRAB, Nina Chiper, susține că, pentru moment, compania respecta Contractul Colectiv de Muncă. „Pe perioada stării de alertă, orice discuții pentru modificarea CCM sunt suspendate. La 90 de zile de la ridicarea stării de alertă, vom începe discuțiile, asa cum prevede legea. Noi trebuie să citim articolul 45 în integralitatea sa. Practic, modificarea indicilor se poate face doar în condiții de rentabilitate a bugetului. Când vom face bugetul pentru anul acesta, vom vedea dacă vom putea da curs solicitărilor”, susține Nina Chiper.

Managerul CRAB susține că angajații au încasat o primă aniversară la nivelul unui salariu minim pe economie, lucru care nu este stipulat în CCM. „Noi nu am făcut un calcul, să vedem dacă trecerea prin grilă înseamnă mai mult decât creșterea cu 15 la sută a salariilor și a valorii tichetelor. Vom vedea”, a adăugat Chiper.

Un conflict mai vechi

Conflictul de muncă dintre conducerea companiei și cei 700 de salariați s-a declanșat în urma unui proces deschis de aceștia din urmă pentru recuperarea unor drepturi salariale în cuantum de circa 7,4 milioane de lei. Sindicatul a câștigat in prima instanță, dar apelul se va judeca în februarie. Compania face acum provizioane pentru a putea plăti sumele, pentru situația în care instanța va da câștig de cauză petenților. Angajații sunt nemulțumiți și de condițiile de muncă.

„Echipele s-au redus mult. Au rămas 5 – 6 muncitori din 15. Nu avem cu cine lucra. Cine să vină pe un salariu de 2.000 de lei? Din 850 de salariați, câți erau odată, acum mai sunt 700 de toți, inclusiv birouri”, a spus liderul de sindicat. „Au ieșit într-adevăr oameni la pensie, dar numărul plecărilor voluntare a fost de fapt mai mic. Pentru administrarea sistemului de alimentare cu apă de la Letea Veche, pe care l-am preluat, s-au făcut angajări”, a replicat Nina Chiper.