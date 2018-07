CRAB reduce debitul de apă în municipiul Bacău, din cauza turbidității ridicate de la Poiana Uzului

Urmare a fenomenelor meteorologice din ultimele zile, s-a inregistrat o crestere a turbiditatii (grad de limpezime) apei brute provenite din acumularea Valea Uzului peste limitele normale care permit tratarea acesteia.

Conform monitorizarii efectuate de catre personalul S.C. CRAB S.A., nivelul turbiditatii apei brute preluata din barajul Poiana Uzului a continuat sa creasca peste limita maxima admisa in procesul de tratare. In aceste conditii, pentru a putea asigura o tratare corespunzatoare a apei potabile, suntem nevoiti sa procedam la reducerea debitului de apa bruta preluat din aceasta sursa.

Ca urmare, programul de furnizare a apei potabile, la parametrii normali, in ziua de 03.07.2018, va fi intre orele 17.00 – 22.00. In afara acestui interval furnizarea apei se va face la presiune redusa, in vederea acumularii stocului de apa necesar.

Functie de evolutia ulterioara a fenomenului vom reveni cu precizari privind programul normal de furnizare a apei potabile.

(comunicat de presa)