CRAB reduce 2 luni presiunea apei în Bacău, în special în zonele înalte și în capetele de rețea

Timp de două luni, unele zone ale municipiului Bacău vor fi afectate de lucrările CRAB ce implică reducerea presiunii la robinete.

Stația de tratare Barați

În data de 9 iunie, CRAB a demarat prima etapa dintr-o serie de investitii complementare Rezervei de apa a municipiului Bacau.

Alimentarea cu apa a consumatorilor din Bacau si Margineni este asigurata din cele trei rezervoare aflate in incinta Statiei de Tratare Barati, astfel: un rezervor de 10.000 mc apovizionat cu apa prin intermediul aductiunii Valea Uzului – Barati; doua rezervoare de 5.000 mc aprovizionate cu apa din frontul de captare Margineni.

Etapele ulterioare investitiei demarate in data de 9 iunie, vizeaza lucrari de inlocuire a instalatiei hidraulice amplasate in interiorul celor două rezervoare de 5.000 de metri cubi.

In aceste conditii, in urmatoarea perioada de timp (60 de zile), prin rotatie, vor fi scoase din uz cele doua rezervoare, in scopul realizarii investitiilor contractate. Ansamblul hidraulic/conductele ce urmeaza a fi inlocuite au o vechime de 60 de ani, in conditiile in care durata de viata este de 40 ani.

Intr-un comunicat de presa, CRAB subliniaza faptul ca, in mod normal, consumul de apa potabila asigurata prin reteaua de distributie in municipiul Bacau este de 2.000 – 2.2000 mc/h.

CRAB are în vedere reducerea capacitatii de stocare a apei potabile cu 5.000 mc, cat are fiecare din cele doua rezervoare, și cresterea cerintei de apa potabila din ultima perioada, pe fondul cresterii temperaturii, inregistrandu-se pe timpul zilei varfuri de consum cca. 2.500 – 2.700 mc/h,

„Mentionam ca in intervalul de timp in care se vor efectua, prin rotatie, lucrari la cele doua rezervoare, vom putea asigura un volum de apa de 1.700 – 1.900 mc/h, acest lucru resimtindu-se in perioadele de timp in care consumul este foarte mare, printr-o presiune a apei mai scazuta, in zonele inalte si la capetele de retea. De asemenea, in scopul refacerii stocurilor, in intervalul orar 23 – 05, cand cerinta de apa este scazuta (1.300 – 1.700 mc/h), vom lua masura reducerii presiunii de furnizare”, anunță CRAB.

„Investitiile pe care le avem astazi in derulare sunt vitale pentru asigurarea alimentarii cu apa a municipiului Bacau, mai ales in conditiile in care la aceste obiective nu s-au mai realizat lucrari de reabilitare/modernizare de cca.60 de ani. Pentru a limita cat mai mult posibil disconfortul creat de lucrarile demarcate, facem apel la consumatorii nostri, sa utilizeze apa in mod responsabil”, se arată în comunicatul de presă.

CRAB le reaminteste cetatenilor municipiului Bacau si comunei Margineni, faptul ca este interzisă utilizarea apei potabile pentru udarea culturilor si spatiilor verzi sau pentru orice alte scopuri decat cel menajer si asigurarea necesitatilor igienico – sanitare. Respectarea acestor reguli este vitala pentru evitarea furnizarii apei cu program restrictionat.

„Dorim sa asiguram inca odata locuitorii municipiului Bacau de faptul ca disconfortul resimtit astazi, ca urmare a realizarii acestor investitii complementare Rezervei de apa, nu poate fi evitat si apare ca o consecinta a faptului ca in ultimii ani nu s-au realizat absolut deloc investitii care sa vizeze asigurarea rezervei de apa sau chiar mentinerea in stare de functionare continua a surselor existente”, afirma CRAB.