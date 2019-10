CRAB oprește apa în jumătate de județ, pentru finalizarea unor lucrări. Vezi zonele afectate!

In scopul finalizarii lucrarilor de modernizare a Statiei de Tratare Darmanesti, realizate din Fonduri Europene si cofinantate de CRAB S.A., antreprenorul a solicitat intreruperea furnizarii apei potabile in ziua de marti, 22 octombrie, in intervalul orar 08:00-24:00.



De aceasta oprire vor fi afectati consumatorii:

– conductei de aductiune Ramura Sud: Darmanesti, Dofteana, Targu Ocna, Pargaresti, Targu Trotus, Onesti, Casin;

– conductei de aductiune Ramura Nord: Moinesti si sistemele locale Poduri, Magiresti, Ardeoani.

Timpul estimat de umplere a celor doua ramuri ale conductei de aductiune este de aproximativ 8 ore, dupa finalizarea lucrarilor, respectiv pana la ora 08:00, in data de miercuri, 23 octombrie 2019.

În vederea evitării eventualelor efecte negative cauzate de lipsa apei, CRAB recomandă utilizatorilor afectaţi să-şi creeze rezerve de apă potabilă pentru intervalul de timp alocat lucrarilor de modernizare.

„Va multumim pentru intelegere si ne cerem scuze pentru disconfortul creat”, se arata in comunicatul CRAB.