CRAB oprește alimentarea cu apă în zonele Comănești – Moinești și Târgu Ocna – Onești, pentru lucrări pe conducta de la Valea Uzului

CRAB oprește joi, 2 august 2018, alimentarea cu apă în zonele Comănești-Moinești și Târgu Ocna – Onești, pentru lucrări pe conducta de la Valea Uzului.

Municipiul Bacău și zonele învecinate nu sunt afectate, iar la Onești RAJA a luat măsuri pentru alimentarea orașului din rezervoarele pline de la Cuciur.



Potrivit unui comunicat de presă, începând cu ora 7:00, timp de zece ore, se va întrerupe furnizarea apei potabile pentru beneficiarii alimentați din Stația Cărăboaia, de pe linia Comănești – Moinești, respectiv Târgu Ocna – Onești, în vederea remedierii unei defecțiuni aparute pe conducta de apă brută Baraj Poiana Uzului – Statia de Tratare Cărăboaia.

RAJA SA, operatorul de apă-canal din Onești, precizează într-un comunicat de presă că, având în vedere lungimea conductei de aductiune, dar si vechimea acesteia, inca de la preluare, lucratorii RAJA au luat masurile necesare ca, in cazul aparitiei unei avarii pe acest tronson, orașul Onești să nu sufere de lipsa apei potabile aproximativ 24 de ore.

Astfel, echipele de permanență au avut grijă ca rezervorul de apa Cuciur să fie plin. În această situatie, furnizarea apei potabile in municipiul Onesti va fi intreruptă începand de mâine dimineata, 02.08.2018, ora 08.00. SC RAJA SA va alimenta orasul Onesti, cu apa potabila din rezervor, maine seara, intre orele 17.30- 21.30.

Reluarea furnizarii apei potabile in regim normal in municipiul Onesti se va face in functie de timpul de umplere al conductei de aductiune, care se estimeaza la aproximativ 12 ore.

RAJA SA Constanta, in calitate de Operator-Cumparator al apei potabile vândută – furnizată de catre SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA, asigură reprezentatii CRAB, de tot suportul necesar, logistic și forță de muncă.

„Ne cerem scuze fata de oneșteni, cărora le dam asigurări că, de îndată ce echipele CRAB vor remedia avaria, lucrătorii RAJA vor efectua manevrele de vane necesare pentru reluarea furnizării apei potabile in oras”, se arată în comunicatul RAJA.

Anunțuri publicitare