CRAB, obligată de prima instanță să plătească peste 1 milion de euro despăgubiri către angajați. Viziteu: Se pot pierde cofinanțări pentru proiectele europene în derulare

Salariații Companiei de Apă Bacău au câștigat în prima instanță procesul deschis împotriva Companiei de Apă Bacău, pentru drepturi salariale restante de 1 milion de euro, în total.

„Este vorba despre faptul ca salariile noastre sunt după grila din 2017, nefiind actualizate cu salariile minime pe țară din 2018 și 2019. Deși am avut discuții cu conducerea companiei, cu Consiliul de administrație și cu primarul Bacăului, pentru ca municipiul Bacău e cel mai mare acționar, și am fi fost de acord și cu o eșalonare, nu am găsit înțelegere. Din acest motiv ne-am adresat instantei care ne-a dat dreptate. Probabil va urma un apel, nu e nici o problema, noi mergem mai departe”, a declarat Fănică Brăescu, liderul Sindicatului Liber Independent al CRAB.

Fiecare salariat ar avea de încasat circa 10.000 de lei în cazul în care se va menține decizia din prima instanță. „De vreme ce compania a avut profit, ar trebui sa aibă și provizioane. Starea de iritare de la nivelul angajaților e foarte mare, muncitorii au salarii nete de 2000-2.200 de lei. Motivând starea de alertă, conducerea companiei a suspendat discuțiile despre noul contract colectiv de muncă „, a mai spus liderul de sindicat.

Compania are 700 de salariați, dintre care circa 600 sunt membri de sindicat. În cazul în care vor câștiga procesul definitiv, toți salariații companiei vor primi drepturile salariale restante.

Nina Chiper, managerul CRAB

Managerul CRAB: „Nu am avea de unde să îi plătim”

Nina Chiper, managerul CRAB, a declarat că va face apel, deoarece dreptatea ar fi de partea conducerii. „Hotărârea pronunțată nu e definitivă. Facem apel și cerere de suspendare a executării. Noi considerăm că am respectat prevederile contractului colectiv de muncă. Aceste măriri se pot acorda doar dacă nu sunt afectați parametri bugetari ai companiei. Ar fi fost ilegal să angajăm cheltuieli mai mari decât veniturile. La momentul deschiderii procesului, 62% reprezentau cheltuielile salariale ale companiei. Doar pentru cei 550 de salariați membri de sindicat am avea de plătit 5,2 milioane de lei. Nu am avea de unde să îi plătim”, a declarat Nina Chiper, managerul CRAB.

Decizia instanței:

Obligă pârâta să stabilească salariile reclamanţilor prin raportare la salariul de bază minim brut pe ţară de 1900 lei pentru perioada 01-01.2018-31.12.2018 şi respectiv 2080 lei pentru perioada 01.01.2019-31.05.2019, în funcţie de perioada în care aceştia au avut calitatea de salariaţi. Obligă pârâta să le plătească reclamanţilor diferenţele salariale astfel rezultate indexate cu indicele de inflaţie şi dobânda legală penalizatoare, ambele de la data scadentă la data plăţii. Respinge celelalte cereri ca nefondate. Obligă pârâta să le plătească reclamanţilor 10.000 lei cheltuieli de judecată. Executorie. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare

Primarul Viziteu va cere un audit

Primarul ales al Bacăului susține că situația devine complicată și poate afecta investițiile în derulare. Acesta a mai spus că va face un audit pentru a vedea cine se face vinovat de situație.

Deputatul Lucian Daniel Stanciu Viziteu (USR Bacău)