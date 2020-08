COVID la DSP Bacău! Tensiuni printre angajați, după ce un șofer testat pozitiv vine în continuare la muncă

Pandemia nu a ocolit nici instituția care gestionează criza COVID la nivel județean. Direcția de Sănătate Publică Bacău are o angajată internată în spital, cu noul coronavirus, dar și un șofer care are un test pozitiv, deși a stat izolat acasă întreaga perioadă prevăzută de lege. Din cauza acestuia din urmă, angajații sunt neliniștiți, susținând că nu ar trebui să vină la muncă dacă nu are test negativ.

Mihaela Arim, directoarea DSP Bacău

Pe adresa redacției a sosit un email în care conducerea DSP este acuzată că ar ascunde cazul unui șofer al instituției, care a fost testat pozitiv cu COVID de mai multe ori și totuși vine la muncă, periclitând starea celorlalți angajați.

„Sunt persoane confirmate pozitiv de 4 – 5 ori si cu toate ca au testele pozitive ele lucreaza in continuare, infectind alti colegi din birouri, soferi confirmati pozitiv care lucreaza si conducerea institutiei ascunde aceasta situatie de cel putin o luna de zile”, se arată în mailul primit pe adresa redacției, semnat de o „angajată DJSP Bacău”

Situația este oarecum confirmată de conducerea instituției. Directoarea Mihaela Arim recunoaște că șoferul DSP Bacău a fost depistat pozitiv, însă acesta nu reprezintă niciun motiv de îngrijorare, deoarece a trecut perioada prevăzută de normative, în care putea fi contagios

„Conform ordinului de ministru, pacienții care sunt în formă bună se externează, mai stau 4 zile, după care, cu protecție, pot relua activitatea. Șoferul nostru are într-adevăr ultimul test făcut pozitiv, însă asta acum două săptămâni. La finalul unei afecțiuni, când a fost simptomatologie, rămân fragmente de ARN, niște secvențe care nu sunt viabile și contagioase. Asta ar fi o explicație pentru faptul că dumnealui a avut testul pozitiv. Domnul are o luna de acum. Nici nu îl primeam dacă nu facea examinare. A facut radiografie, teste de laborator, tot ce înseamnă test clinic. Nu este niciun pericol pentru nimeni”, a dat asigurări Mihaela Arim, directoarea DSP Bacău.

De cealaltă parte însă, la începutul săptămânii a fost confirmat un nou caz în cadrul instituției. „O colegă asistenta care avusese zile libere și după ce s-a întors, a dezvoltat simptomatologie. S-a testat și a fost depistată pozitiv. Acum e internată”, a mai adăugat directoarea DSP Bacău.