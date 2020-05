COVID-19: Încă 23 de cazuri confirmate în Bacău, în ultimele 24 de ore

COVID-19 își continuă „asaltul” în județul Bacău! După recordul de 35 de cazuri raportate ieri, vineri, de 1 Mai, autoritățile anunță 23 de noi cazuri.

Conform Grupului de Comunicare Strategică, ieri erau confirmate 226 de persoane care au contactat COVID-19, iar astăzi sunt 249.

Conform informării Prefecturii Bacău, la acest moment există 449 de persoane în carantină și 346 în izolare.

Până astăzi, pe teritoriul României, au fost confirmate 12.567 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 4.328 au fost declarate vindecate și externate.

Într-un comunicat de presă semnat de dr. Mihaela Arim, directorul executiv al DSP Bacău se arată:

La nivelul SJU Bacau, exista la ora actuala 3 focare in evolutie, unul in sectia Ortopedie, unul in sectia Medicina Interna, unul in sectia Neurologie, iar la nivelul SMU Moinesti, 1 focar in evolutie, in sectia Chirurgie. Focarele au cuprins atat pacienti internati cat si personal medical.

DSP Bacau a luat masura sistarii internarii in cele 4 sectii pe o perioada de pana la 14 zile, iar in momentul aflarii pozitivarii rezultatelor de laborator, cazurile sunt transferate pe sectii de boli infectioase.

Mentionam ca toti pacientii care se vor adresa celor 2 unitati sanitare, vor fi evaluati in cadrul UPU-rilor si vor fi redirectionati si catre alte unitati sanitare cu paturi din judet.

DSP a reiterat obligatiile SJU Bacau si SMU Moinesti, de purtare corectă şi completă a echipamentului de protecţie de către ȋntreg personalul medical conform metodologiei INSP si a efectuarii curăţeniei si dezinfecţiei curente, de către personal cu echipament de protecţie corespunzător.”