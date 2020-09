FOTO: Familia Cotîrleț a deschis un centru medical în Slănic Moldova, pentru turiști și locuitorii zonei

Locuitorii și turiștii stațiunii Slănic Moldova vor putea primi asistență medicală într-un centru medical cu dotări moderne, medici din diferite specialități medicale și medicină de familie în program de permanență. Investiția a fost inaugurată de soții Mihaela și Adrian Cotîrleț, în prezența autorităților locale și a invitaților din domeniul medical.

Joi, 17 septembrie, a fost deschis Centrul Medical din Slănic Moldova, o investiție privată a prof.univ. dr. Adrian Cotîrleț, managerul Spitalului Municipal de Urgență Moinești, și a dr. Mihaela Cotîrleț, care administrează clinica medicală MALP Moinești.

Centrul Medical este situat în fosta Vilă Banc Post, lângă Vila Rica.

În aceeași locație, funcționează deja Centrul de permanență cu 7 medici de familie, care are contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Investiția s-a extins cu Centrul Medical, unde își vor lucra 5 medici de medicină internă, nefrologie, psihiatrie, reumatologie, dietetică și boli de nutriție.

Prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț:

„Acest centru medical privat este gândit într-o schemă mai amplă de reabilitare a stațiunii balneoclimaterice Slănic Moldova din punct de vedere medical. Mergem pe principiul ca acest climat deosebit al stațiunii și izvoarele seculare de aici să fie puse în valoare și medical. Adică cel care vine aici în stațiune să beneficieze întâi de un consult medical și apoi de recomandările terapeutice de rigoare.

Am deschis acum toate aceste cabinete, urmând ca un cabinet de balnefiziologie și o bază de tratament să funcționeze aici începând cu data de 1 octombrie 2020. Am vrut să aduc medicina de calitate și în Slănic, pentru că am și o obligație morală față de acest oraș-stațiune care acum două luni mi-a acordat titlul de Cetățean de Onoare. Am spus încă de atunci că voi revigora medical și această zonă, iar acum asta am făcut: promisiunea mea a devenit o certitudine.

Deja gândim un parteneriat și cu Universitatea de Medicină și Farmacie «Gr.T. Popa» Iași, cu Spitalul Clinic de Recuperare din Iași și, bineînțeles, cu Spitalul Municipal de Urgență Moinești, pentru asigurarea și de urgențe medico-chirurgicale.

Ne dorim, eventual, și un centru de studiu pentru a putea vorbi obiectiv de calitățile aerului și a apelor minerale de aici care sunt atestate și de Institutul Național în această direcție, pentru a pune cu adevărat în valoare această stațiune.”