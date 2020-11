Cosmin Necula explică votul consilierilor Pro România pentru referendum: „Este corect să îi întrebi pe cetățeni dacă sunt de acord să le dărâmi garajele”

Fostul primar Cosmin Necula a explicat pe Facebook motivul pentru care cei trei consilieri locali Pro România au votat „pentru” organizarea referendumului propus de noul primar, Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

Necula spune că referendumul este inoportun și parțial inutil, dar una dintre cele trei întrebări la care vor avea de răspuns băcăuanii este legitimă, cea referitoare intenția noii administrații de a dărâma garajele de pe domeniul public:

Încă de la început vreau să fie clar pentru toată lumea că atât eu cât și colegii mei consilieri locali PRO Romania din municipiul Bacău urmărim doar binele acestei comunități și nu dorim să blocăm primarul sau administrația locală actuală. Față de alții, percepem diferit politica și ne dorim că acest oraș să-și continuie drumul ascendent indiferent cine îl conduce și nu urmărim să cauzăm eșecul în speranța că vom obține bucurii electorale mărunte.

Toți suntem cetățenii acestui oraș.

Pentru mine, la fel ca și pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră, este clar că acest referendum este unul inoportun și parțial inutil.

– Să iei măsuri de luptă împotriva Covid19 reiese direct din „fișa postului” primarului, Comitetului local pentru situații de urgență, Consiliului Local (vezi art. 129 și art 155 din codul administrativ).

– Să întrebi cetățenii dacă sunt de acord să se aloce sume de bani pentru fnalizarea spitalului municipal este inutil în contextul în care ai cel puțin 7 milioane lei, bani cu destinație specială pentru construire Spital Municipal (alocați de guvernul Ponta în 2013) și peste 7 milioane lei credit, având destinație exclusivă pentru construirea acestui obiectiv.

Mai mult decât atât, nu cred că este băcăuan care să nu își dorească finalizarea celor 20% rămași de executat din spitalul Sfânta Maria, având în vedere că instalațiile, circuitele electrice, ventilația și instalația de gaze medicale sunt finalizate și pot asigura funcționarea întregului obiectiv.

– Să faci un referendum care să coincidă cu alegerile parlamentare miroase evident a stratagema de campanie electorală prin care să îți atragi electorii la vot.

– Dar să informezi în clar și să îi consulți pe cetățeni referitor la faptul că intenționezi să darâmi garajele mi se pare obligatoriu.

Deși nu cred că este prioritatea „zero” a orașului, ca primar este corect să îi întrebi pe cetățeni dacă sunt de acord atunci când vrei să le darâmi garajele. Sunt multe dezbateri ce se pot face și se vor face pe această tema, dar cred că această măsură radicală trebuie să fie aplicată foarte echilibrat și nu într-un stil „buldozeristic”, pe modelul cooperativizării din anii ’40-’50.

Le dai jos, dar trebuie să oferi în schimb locuri de parcare celor care dețin garaje. Le darâmi, dar trebuie să ai certitudinea că vei realiza acolo locuri de joacă și spații verzi. În orice variantă, primul pas este să vedem ce își doresc cetățenii.

În momentul în care am condus destinele acestui oraș, am început această sistematizare amintită în referendum: Zona Aviatori, Zona Târgului de Ruși, Zona Costache Negri. 22 Decembrie – în spatele Direcției de Asistență Socială – sunt câteva din exemplele pe care le putem da – și ne-am atras nemulțumirea unor cetățeni atunci când am decis desființarea gardurilor care separă spațiile verzi din jurul blocurilor.

Vom susține demersurile celor care conduc actuala administrație, atât timp cât ceea ce își propun este în beneficiul cetățenilor, fără că noi să urmărim blocarea cu orice preț a orașului în scopul obținerii unor ropote de aplauze trecătoare.

– Cosmin Necula, Pro România