Coșmarul olimpicilor băcăuani implicați în accidentul de la Cluj nu s-a terminat. Recuperarea este de durată și costă o avere

În luna aprilie, drumul lotului olimpic băcăuan care participa la Naționala de Biologie de la Oradea s-a soldat cu un accident grav, în urma căruia 11 persoane au fost grav rănite, după ce șoferul microbuzului în care se aflau ar fi adormit la volan.

Pentru o parte dintre cei implicați în cumplitul accident, viața a luat altă turnură. „Unul dintre copii este la București la o clinică de recuperare și abia a reușit să facă 2-3 pași. A scăpat ca prin minune de paralizie. Are fractură la mână, 9 șuruburi și placă. Una dintre fete se recuperează în Ungaria. Are nevoie de sprijin neurologic pentru că nu își amintește ce s-a întâmplat, are pierderi de memorie. Iar doamna profesor Oiegar este la Cluj pentru o nouă intervenție chirurgicală, a pierdut mult sânge, a avut probleme cu organele interne”, a declarat președintele Asociației Părinților din Colegiul „Vasile Alecsandri”, Armando Grecea.

Recuperarea pacienților este un proces de lungă durată și implică costuri uriașe, așadar asociația a făcut eforturi să ajute cum poate colectivul. Și ceilalți elevi implicați în accident au nevoie de sprijin.

Doar refacerea danturii la acești copii va costa peste 50.000 de lei. Unii dintre ei au nevoie de implanturi de dinți pentru că au suferit fracturi de mandibulă. În continuare, cei care doresc să ajute pot contacta asociația de părinți care cunoaște nevoile acestor elevi.