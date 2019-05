Controale la Primăria Dărmănești! Garda de Mediu, ADIS și Apele Române anchetează dacă s-au aruncat deșeuri în albia râului

În urma articolului de ieri din ZDBC.RO, în care a fost prezentată o filmare cu utilajele Primăriei Dărmănești care aruncă deșeuri în albia râului Uz, instituțiile statului au demarat o serie de controale.

Articolul a fost invocat și de Romprest, operatorul de transport al deșeurilor de pe raza județului, care a făcut plângere către ADIS (Asociația de Dezvoltare Intracomunitară și Salubritate) Bacău, susținând că practica Primăriei Dărmănești este ilegală și contravine contractului cu societatea.

“Romprest nu va ramane in pasivitate cu privire la un astfel de comportament al municipalitatii Darmanesti si nici cu privire la o lipsa de reactie a autoritatilor

pattenere, intrucat astfel de actiuni reprobabile impacteaza, in mod direct activitatea Romprest dar si situatia financiara a companiei noastre. […] Pe aceasta cale, va solicitam sa faceti demersurile necesare in vederea punerii in aplicare a prevederilor legislatiei de mediu in raport de actiunile UAT-urile membre ADIS Bacau. ce se fac vinovate de nerespectareaclauzelor contractuale si a prevederilor legale”,se arată într-o adresă trimisă de Romprest către ADIS.

În consecință, autoritățile locale au trimis astăzi un control la Primăria Dărmănești pentru a verifica aspectele semnalate de Ziarul de Bacău și imputate de Romprest.

“Va precizam ca la acest moment reprezentantii ADIS Bacau , impreuna cu reprezentanti ai Garzii de Mediu si Apelor Romane sunt la Darmanesti pentru a verifica si identifica cele invocate de operatorul Romprest”, a declarat Carmen Stoican, directorul interimar al ADIS Bacău.