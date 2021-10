Consultări în PSD Bacău referitoare la criza politică. „PNL să înțeleagă că desenele animate cu Superman s-au terminat!”

Conducerea Partidului Social Democrat Bacău a desfășurat, în acest weekend, consultări cu primarii și liderii organizațiilor locale social-democrate, pe tema crizei politice și a soluțiilor pentru depășirea acesteia. Au participat parlamentarii formațiunii și Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău.

Cred într-un tip de conducere întemeiat pe consultare și consens, sub auspiciile unei decizii a cărei reprezentativitate trebuie să fie dată, întotdeauna, de opinia majoritară din sânul organizației. Cu siguranță că schimbul de argumente nu are cum să ne dăuneze, ba dimpotrivă.

De aceea, în acest week-end ne-am întâlnit cu primarii PSD și șefii organizațiilor noastre locale căutând să degajăm cea mai bună opțiune politică în contextul crizei prelungite de la București.

Soluția nu este la noi – nu noi, PSD, suntem cauza acestei crize profunde și inutile, cu consecințe dramatice resimțite, zi de zi, de fiecare român.

Pe de altă parte, pentru organizația social-democrată de la Bacău situația catastrofală în care se găsește țara nu poate trece neobservată și nu ne lasă impasibili, cu atât mai mult cu cât PSD rămâne, oricum am da-o, cel mai important partid din Parlament, un partid a cărui pondere are, totuși, semnificația ei.

Consultările pe care le-am purtat în plan local sunt edificatoare sub aspectul că social-democrații băcăuani așteaptă să vadă cum înțeleg cei de la PNL să repare ceea ce au stricat, ce garanții de responsabilitate & stabilitate pot oferi și cum își propun creatorii acestei crize profunde să iasă din impasul politic costisitor în care au proiectat întreaga țară.

Noi am avut aceeași atitudine responsabilă și în 2020 când, sub imperiul debutului de pandemie, am susținut un guvern (Orban) care și-a ratat, însă, menirea – de a trece țara prin criza sanitară – și a trădat așteptările populației, exploatând rentabil epidemia de Covid și transformând-o într-un festival de tunuri din bani publici (cazul cortului neconform și nefuncțional instalat în Bacău, la Baza Letea, este fără doar și poate elocvent).

Vom fi atenți la propunerile pe care PNL înțelege să le avanseze, precum și la prioritățile stabilite prin viitorul program de guvernare, cu atât mai mult cu cât experiența guvernării PNL/USR înseamnă o campanie de vaccinare complet ratată, valul 4 al pandemiei nepregătit, realități concretizate în aproape 20.000 de noi cazuri Covid/zi și în jurul a 500 de vieți pierdute zilnic.

PNL să înțeleagă, în ceasul al 13-lea, că desenele animate cu Superman s-au terminat, că sănătatea publică e prioritară, ca și gestionarea exploziei prețurilor la energie, și că pandemia – contrar afirmațiilor triumfaliste de astă vară – nu este nici oprită, nici învinsă.

Știm că cei de la USR pozează, deja, în responsabili pe Facebook, ca și cum n-au fost la guvernare sau n-au avut doi miniștri ai Sănătății în guvernul Cîțu: degeaba fac acum pe înțelepții, dacă nu au fost responsabili exact când ar fi trebuit să fie, pregătind sistemul medical și țara pentru valul 4 al pandemiei.

– eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău