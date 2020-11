Consiliul Județean cere din nou Guvernului să finanțeze extinderea Radioterapiei de la SJU Bacău

Consiliul Județean și Spitalul Județean de Urgență Bacău au transmis către Ministerul Sănătății o nouă solicitare pentru finanțarea celui de al doilea accelerator de particule din cadrul Compartimentului de Radioterapie.

„Guvernul PNL, care în ultimul an nu a făcut nimic concret pentru sănătatea băcăuanilor, are acum șansa să o facă, prin finanțarea cumpărării celui de-al doilea accelerator de particule pentru extinderea secției Radioterapie. Practic, cu al doilea accelerator am dubla numărul de pacienți de cancer tratați la SJU Bacău și am asigura continuitate în furnizarea tratamentului, în cazul în care unul dintre aparate intră în mentenanță”, afirmă Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău.

Dacă guvernului îi pasă de băcăuani și de sănătatea lor are oportunitatea să o dovedească în mod concret. Bani sunt! Dacă guvernul a avut 3,5 mil. euro pentru cortul neconform și nefuncțional de la Baza Letea, îmi vine greu să cred că n-ar avea acești bani pentru un accelerator cu care se oferă tratament bolnavilor de cancer. De altfel, chiar săptămâna aceasta am notificat Ministerul Sănătății solicitând, din nou, finanțarea echipamentului medical, așa cum s-a angajat executivul încă din 2019. Acești bani sunt pentru un proiect foarte important, prin care noi am dovedit că facem din sănătate o prioritate – extinderea Radioterapiei. Mă aștept ca și actualul guvern să vadă în sănătate o prioritate, finanțând cumpărarea acceleratorului menționat.

În iulie 2019, după o vizită a Sorinei Pintea, ministrul Sănătății, premierul Viorica Dăncilă promitea sprijin pentru extinderea Radioterapiei Bacău, prin instalarea unui al doilea generator de particule într-un buncăr nou. Pentru buncăr, finanțarea urma să fie asigurată de Consiliul Județean, iar banii pentru generator ar fi trebuit să vină de la Ministerul Sănătății.

În urma înțelegerii, s-au încheiat hârtii pentru punerea în practică a proiectului, iar în septembrie 2019 s-a semnat contractul de furnizare a generatorului de particule. Numai că Guvernul Dăncilă nu a mai apucat să dea banii (aproximativ 3,5 milioane de euro), fiind demis prin moțiune de cenzură. A urmat la Palatul Victoria Guvernul PNL, iar banii nu au mai fost alocați, fiind invocat un program al Băncii Mondiale, dar ulterior acesta s-a dovedit nefuncțional.

Pe 27 august 2020, a fost dat ordinul de începere a lucrărilor de execuție la cel de-al doilea buncăr al Secției de Radioterapie. Noul generator urma să fie cumpărat de Consiliul Județean, cu bani dintr-un credit bancar. Însă, la ultima ședință a forului, președintele Ivancea a anunțat că a fost suspendată semnarea contractului de împrumut cu Banca Transilvania.

„Fac o ultimă încercare de a lua presiunea de pe bugetul Consiliului Județean, invitând să participe și Ministerul Sănătății la sănătatea băcăuanilor, dar nu prin declarații publice, ci făcând-o efectiv”, a spus, în ședința din această săptămână, Valentin Ivancea.