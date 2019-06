Consiliul Județean Bacău recuperează de la Uniunea Europeană banii cheltuiți cu Aeroportul Internațional „George Enescu”

Modernizarea Aeroportului Bacău, prin construirea de la zero a terminalului, turnului, parcării, va fi decontată din fonduri europene. În urmă cu exact un an, Executivul UE a considerat că ajutorul de 57 de milioane de euro acordat, sub forma compensațiilor de serviciu public, aeroportului din Bacău este conform cu regulile comunitare.



Comisia Europeană a apreciat că Aeroportul George Enescu din Bacău este important pentru mobilitatea rezidenților din regiune, în condițiile în care cele mai apropiate aeroporturi – din Iași și Suceava – sunt la distanță mare, iar infrastructura de legătură nu este în stare optimă – nu există linii de tren de mare viteză, iar infrastructura rutieră este proastă.

Vineri, senatorul Dragoș Benea, a anunțat că s-a îndeplinit ultima procedură pentru decontarea lucrărilor. „Deputatul Lucian Șova (fost ministru al Transporturilor – n.n.), colegul nostru, ne-a dat o știre importantă pentru băcăuani, și anume că a fost semnat contractul de finanțare privind rambursarea din fonduri europene a cheltuielilor făcute de Consiliul Județean pentru realizarea terminalului, a parcării și tot ce înseamnă investiția pornită în 2015, a declarat Dragoș Benea.

Senatorul a concluzionat că vor veni bani din fonduri europene pentru terminal, parcare și construcții anexe, iar pista are finanțare europeană asigurată. „Este o veste foarte bună, care are și valoare de simbol deoarece cu asta trebuie să continuăm noi aici, la Bacău, să ne ocupăm de marile și micile proiecte despre care am vorbit și înainte de campanie, și în campanie și vom vorbi în continuare”, a declarat liderul social-democrat.