Consiliul Județean Bacău a aprobat de urgență amenajarea clădirii Spitalului Municipal pentru combaterea pandemiei

Consiliul Județean Bacău a votat azi asocierea cu Consiliul Local Bacău, pentru amenajarea clădirii Spitalului Municipal pentru combaterea pandemiei. Cele două instituții vor contribui în părți egale la finanțarea lucrărilor, iar Consiliul Județean va suporta integral costurile proiectării, diriginției de șantier șamd.

Am convocat Consiliul Județean în şedință de îndată, la ora 17.45, pentru aprobarea asocierii dintre CJ şi CL vizând amenajarea clădirii Spitalului Municipal pentru combaterea pandemiei. Proiectul de asociere urmează, îndeaproape, solicitarea pe care am făcut-o încă de acum un an de zile (oct. 2020), materializată în Hot. 112/18.10.2021 a CJSU, prin care s-au stabilit paşii de urmat pentru atingerea rapidă a acestui obiectiv. Eforturile constante pe care le-am depus un an de zile se vor materializa prin mutarea Urgențelor de la SJU Bacău la parterul Spitalului Municipal, precum şi prin creşterea capacităților de tratare a pacienților la etajul 5. – Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău

Pentru finalizarea parteneriatului, mai este nevoie de un vot similar al Consiliului Local Bacău, ce urmează să fie convocat.

Președintele Ivancea a reacționat după un anunț al viceprimarului Liviu Miroșeanu, referitor la unele demersuri pe care le-ar fi făcut, când era prefect, în 2020. „Ca prefect al județului și președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, am văzut în Spitalul Municipal principala soluție pentru a trece prin criză. Am reușit atunci, cu toată diplomația de care am fost capabil, să îi fac pe primarul și președintelui Consiliului Județean Bacău de la acea vreme să înțeleagă că oamenii au nevoie de paturi, de medici, de medicamente, nu de dispute politice”, a afirmat fostul prefect.

În replică, Valentin Ivancea, a amintit că, de fapt, Miroșeanu s-a opus inițial proiectului finalizării spitalului.

Contextul pandemic în care ne aflăm dă la iveală și probe crase de impostură, un monument fiind viceprimarul Miroșeanu care, în 2020, din funcția de prefect a blocat și ținut în loc asocierea CJ și CL pe etajele 4 – 5 de la Spitalul Municipal. Dacă dl. Miroșeanu ne scutea atunci de „diplomația” sa proverbială, etajele 4 și 5 s-ar fi dat mai repede în funcțiune, iar pacienții infectați cu Covid ar fi avut parte de tratament într-o locație special amenajată în acest sens. – Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău

Afirmațiile lui Miroșeanu au fost comentate și de eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, formațiune care a avut inițiativa finalizării Spitalului Municipal, pentru pacienții Covid.