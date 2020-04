Liber la speculă pe timp de criză! Singurul angajat din Bacău al Consiliului Concurenței stă acasă, iar instituția nu a dat nicio sancțiune până acum

Chiar și în situații de criză, sunt unii comercianți care nu se dau înapoi de la orice practică pentru a face bani, aici fiind incluse și farmaciile și marile magazine, dar și cele de cartier.

Din cauza speculanților, un cub de drojdie a ajuns să coste 2 lei, de la 45 de bani, făina s-a vândut și cu 8 lei punga, în loc de 4 lei, cât ar fi fost în mod obișnuit, iar măștile de protecție, în farmaciile în care s-au mai găsit, au ajuns să coste de la 25-40 de bani, acum câteva luni, la 8 lei bucata și chiar 15 lei la farmaciile mai ascunse. Prețurile au explodat și pentru mănuși. Dacă o cutie cu 100 de bucăți costa anterior 30 de lei, în ultimele săptămâni prețul a ajuns la 40 și chiar 60 de lei cutia, iar gelul de mâini, acolo unde se găsea s-a triplat la preț. Câțiva mililitri din acest produs costă acum și 15 lei, iar cantitățile mai mari, din farmacii, ajung și la 150 de lei.

Doar Consiliul Concurenței poate aplica amenzi, însă…

Instituția care are competență să verifice astfel de practici total neortodoxe este Consiliul Concurenței. Protecția Consumatorilor nu are bază legală pentru a face verificări decât în urma diferențelor dintre prețul afișat la raft și cel de la casă. Din păcate, în ciuda tuturor cazurilor semnalate de presă și de cetățeni pe rețelele de socializare, Consiliul Concurenței nu a făcut absolut nimic, nu a dat nicio amendă, susținând doar că are o anchetă în lucru.

Mai mult decât atât, instituția care veghează la împiedicarea speculei pe timp de criză, lucrează la capacitate redusă, o treime dintre angajați stând acasă. Este cazul și singurului angajat din Bacău, Irina Anghelina.

„Cererea pentru măști/echipamente de protecție medicală și produse pentru dezinfectare este foarte mare în această perioadă și există riscul ca unele companii să profite de aceste circumstanţe și să crească prețurile fără o justificare obiectivă. Investigăm comportamentul companiilor care comercializează produse şi echipamente de protecție din domeniul sănătății și securității în muncă, în contextul majorării excesive a prețurilor acestora. Mai mult, am extins analiza de piaţă și asupa produselor de genul dezinfectanţilor. Dacă vom constata încălcarea regulilor de concurenţă, așa cum știți, companiile implicate riscă amenzi care pot ajunge până la 10% din cifra de afaceri” Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

În același timp, reprezentanții instituției susțin că și platformele de vânzare ar putea impune măsuri pentru limitarea creșterilor nejustificate la anumite produse, dar și aici este la latitudinea lor. Între timp, singura sancțiune pe care o pot aplica și cumpărătorii este de a nu mai frecventa anumite magazine, dacă sunt nemulțumite de politica de prețuri.