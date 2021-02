Consilierul Gheorghe Huluță, sancționat de Poliția Locală pentru că nu purta mască în timpul ședinței. Plângerea a fost făcută de un membru USR

Consilierul local PRO România Gheorghe Huluță a fost sancționat de Poliția Locală Bacău pentru că nu a purtat mască la ședința consiliului. Plângerea a fost făcută de un membru USR Bacău, Silviu Cârligeanu.

Reclamantul a postat pe pagina sa de Facebook răspunsul Poliției Locale Bacău, prin care se arată că în urma verificărilor consilierul a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea măsurilor de protecție COVID. Cârligeanu a atașat și o captură din timpul ședinței, în care Huluță apare fără mască.

În postarea sa, Cârligeanu îi îndeamnă pe cetățeni să fie vigilenți și să reclame astfel de abateri către Poliția Locală.

„Felicitari Politia Locala a Municipiului Bacau pentru aplicarea legii, indiferent de statutul politicianului. Felicitari primariei Municipiul Bacău pentru live-urile CL-ului de pe Facebook, fara de care nu as fi putut observa si proba incalcarea legii de catre un consilier de toata jena. Felicitari domnului Gheorghe Huluta, consilier local al municipiului Bacau din partea PRO România Bacău, pentru sanctiunea contraventionala primita din cauza lipsei mastii de protectie in plina sedinta si in spatiu inchis, in data de 28.12.2020. Indivizii astia dau semnale proaste in societate, va incurajez sa va rupeti de fiecare data 5 minute pentru o sesizare atunci cand aveti ocazia” Silviu Cârligeanu – Facebook

Huluță spune că a fost un accident

În replică, consilierul PRO România susține că e un accident și va face o propunere ca toți consilierii care sunt neatenți la purtarea măștii să fie atenționați. „Am primit un avertisment. Puteam fi atenționat. E posibil că după ce am băut apa să fi uitat să o pun, nu e rea voință. Nu am fost atent la acest detaliu, în 8 ore de ședință, ma concentram mai mult la luările de poziție. Am sa propun sa fim atenționați verbal în timpul ședinței, că poate nu mi-am dat seama. Vă repet, nu e rea voință”, a precizat Huluță.