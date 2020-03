Consilierii județeni PNL Bacău propun suplimentarea bugetului Spitalului Județean de Urgență

Achiziționarea de paturi echipate corespunzător pentru activitatea de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), care să intre în dotarea Spitalului Județean de Urgență (S.J.U.) Bacău, este obiectul unui proiect de hotărâre a Consiliului Județean Bacău, înaintat de grupul consilierilor PNL, în cadrul ultimei ședințe a aleșilor județeni, care a avut loc pe 23 martie 2020.

Grupul consilierilor liberali a fost de acord ca personalul medical și de specialitate din cadrul Spitalului Județean, aflat în prima linie de luptă contra epidemiei, să primească stimulente financiare lunare și cu alocarea a 500.000 de lei pentru ca la persoanele defavorizate din județ să solicitat suplimentarea bugetului spitalului cu ajungă, prin intermediul ONG-urilor, pchete cu alimente și materiale sanitare. În plus, consilierii PNL au înaintat un proiect de suplimentare a bugetului S.J.U. Bacău cu 435.000 de lei, pentru achiziționarea de aparatură medicală necesară tratării pacienților afectați de coronavirusul SARS-CoV-2.

”Este evident că trebuie să investim și în echipamente, sunt prea puține paturi dotate la standard A.T.I., cu monitoare, ventilatoare, prize de oxigen și tot ce mai trebuie, așa că am considerat că aceasta este o prioritate. Am studiat bugetul și am identificat câteva poziții, care nu sunt stringente în acest moment, nu am luat toți banii de la ele, pentru a putea să-și continue activitatea, dar considerăm că asta este urgența, pentru că nu se poate face tratament cu orice fel de echipament, iar băcăuanii trebuie să aibă o șansă să primească tratament corespunzător”, a declarat Cezar Olteanu, liderul consilierilor județeni PNL.

Proiectul liberalilor a fost depus la secretarul județului și urmează să intre în dezbatere la ședința ordinară a CJ Bacău, ce va avea loc peste câteva zile.