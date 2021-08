Conferința Metode e-learning de creștere a potențialului de angajabilitate a persoanelor cu dizabilități la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat conferința Metode e-learning de creștere a potentialului de angajabilitate a persoanelor cu dizabilități. Evenimentul a prezentat audienței rezultatele obținute în cadrul proiectului Educational Potential of the Gamification Transmedia Learning in the Promotion of Soft Skills for the Labor Market Incorporation of Disabled People with University Degree, finanțat prin programul Erasmus +, coordonat de Fundația Universitară Fundación Empresa Universidad de Alicante de la Comunidad Valenciana (FUNDEUN) și parteneri din 4 țări.

Utilizând noile tehnologii de gaming și mai multe platforme media de transmitere a mesajului, în cadrul proiectului s-a realizat un instrument de e-learning interactiv care să faciliteze dezvoltarea abilităților transversale (soft skills), necesare și utile oricărei persoane pentru integrarea armonioasă într-un colectiv de lucru, dar, în special, adresat celor cu dizabilități care nu au fost active economic un timp mai îndelungat, prezentând, astfel, un risc accentuat de excluziune socială.

Evenimentul a avut loc in Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și s-a bucurat de participarea intituțiilor din județul Bacău care lucrează cu persoane cu dizabilități, a celor interesați de subiect și celor care doresc să lucreze ca voluntari în sprijinul acestui grup vulnerabil. De la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului au fost prezenți mai mulți reprezentanți printre care domnul Director General Codreanu Cristian și doamna Simona Bodor care au prezentat ultimele proiecte și realizări ale instituției pe care o reprezintă. Fundația de Sprijin Comunitar prin persoana doamnei Gabriela Achihăi, Președintele Fundației, a avut o intervenție referitoare la serviciile integrate pentru persoanele vulnerabile și a prezentat câteva cazuri particulare emoționante de persoane cu dizabilități cât și numărul mare de voluntari care se implică în activitățile fundației.

În cadrul conferinței au fost și două intervenții video: din Spania a fost prezent domnul Iker Inchauspe Prego, coordonatorul proiectului și doamna Paula-Maija Ukkonen din partea colegiul SPESIA, Finlanda care a descris sistemul educațional din această țară de dedicat persoanelor cu dizabilități.