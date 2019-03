Conducerea Primăriei Bacău, „căutată la CV” de DNA. Cum motivează judecătorii redeschiderea dosarului finanțărilor din sport

Procurorii DNA trebuie să caute în trecutul primarului Cosmin Necula și viceprimarului Dragoș Ștefan, ca să vadă dacă au mai avut sau nu de a face cu aplicarea Legii 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Din motivarea deciziei de redeschidere a dosarului finanțărilor din sport, reiese că judecătorii l-ar fi prins cu minciuna pe secretarul Ovidiu Popovici, iar câțiva consilieri locali s-au dezis de șefii lor politici aflați în conducerea Primăriei Bacău.



Direcția Națională Anticorupție (DNA) Bacău trebuie să reia cercetarea penală în dosarul referitor la finanțările nerambursabile votate de Consiliul Local Bacău, pentru anul 2017. Conform deciziei instanței, DNA trebuie să completeze urmărirea penală începută în dosar față de primarul Cosmin Necula, viceprimarul Dragoș Ștefan și secretarul Ovidiu Popovici, suspecți de „participaţie improprie la infracţiunea de abuz în serviciu”.

Finanțările pe Legea 350 au fost aprobate în Consiliul Local Bacău pe 10 iulie 2017. În ședința respectivă, proiectele nu au fost selectate pe baza punctajului dat de comisii, ci, la propunerea viceprimarului Dragoș Ștefan, s-a trecut la votarea directă a unor proiecte din listă. Amendamentul viceprimarului a fost votat de majoritatea din Consiliul Local, după ce aleșilor locali li s-a spus că alocarea fondurilor s-a stabilit politic, la nivelul liderilor municipali al coaliției PSD-ALDE-PMP.

CV-urile la control

Potrivit motivării hotărârii judecătorești, procurorii trebuie să refacă ancheta, pentru că nu ar fi luat în calcul CV-urile celor implicați în dosar. De altfel, așa cum reiese din document, judecătorul de cameră preliminară a aflat de la consilierul local independent Cristian Ghingheș – cel care a făcut denunțul și a cerut începerea urmăririi penale – că șefii Primăriei Bacău nu pot invoca necunoașterea Legii 350/2005, întrucât sunt ori juriști, ori au mai avut de a face cu finanțările nerambursabile.



Concret, a arătat Ghingheș, primarul Cosmin Necula este jurist, a fost consilier juridic la Prefectura Bacău, unde s-a ocupat cu verificarea legalității hotărârilor consiliilor locale, a fost membru în Comisia Juridică a Camerei Deputaților și consilier local. La rândul său, viceprimarul Dragoș Ștefan nu numai că a fost consilier local din 2012, dar în anii 2013-2014 ar fi fost chiar membru în comisia de soluționare a contestațiilor depuse de solicitanții finanțărilor pe Legea 350/2005.

Potrivit deciziei, judecătorul de cameră preliminară a apreciat că se impune suplimentarea probatoriului, pentru a se stabili dacă inculpaţii au avut o conduită similară în celelalte situaţii în care au participat la adoptarea unor decizii vizând finanţarea unor proiecte conform Legii nr. 350/2005, pentru că doar în această modalitate se poate stabili dacă procurorii DNA au clasat în mod corect dosarul.

„Pare a fi puțin probabil ca Necula Cosmin și Ștefan Dragoș Daniel să nu fi cunoscut prevederile Legii nr. 350/2005, în sensul că aceştia au făcut referiri, inclusiv cu ocazia audierii, la dispoziţiile Legii nr. 350/2005. Ceea ce trebuie analizat este faptul dacă într-un context similar, inculpaţii au dat o altă interpretare aceloraşi dispoziţii legale, context în care nu s-ar mai putea vorbi, în lipsă unei justificări reale, de o interpretare eronată a prevederilor legale. Cu alte cuvinte, nu s-ar putea susţine lipsa tipicităţii subiective a faptei, în contextul în care o persoană adoptă două conduite distincte în virtutea aceleiaşi norme juridice”, arată instanța de judecată.

În ceea ce îl priveşte pe secretarul Ovidiu Popovici, judecătorul de cameră preliminară a reținut, „în contradicţie” cu aspectele consemnate în ordonanța DNA de clasare, că acesta „avea cunoştinţă despre intenţia celorlalţi inculpați de a modifica rezultatul procedurii de selecţie”. Din declaraţia consilierului local PMP Dumitru Irofte rezultă că la întâlnirea ce a avut loc anterior ședinței Consiliului Local ar fi participat și Popovici, deși acesta a negat participarea la întâlnire. Ba mai mult, a participat activ la discuțiile din ședința Consiliului Local.

Consilierii locali s-au dezis

Prin decizie politică, au fost luați bani de la câștigătorii finanțărilor, pentru a se aloca fonduri echipei de fotbal Aerostar și Asociației Nevăzătorilor, ambele eligibile, dar pentru care nu era buget suficient. Câțiva consilieri locali s-au dezis de conducerea Primăriei Bacău și au spus în timpul anchetei că nu au știut ce votează.

Consilierul local Gabriel Stan (PSD) a spus la DNA: „Până la momentul prezentei declarații, nu am cunoscut faptul că proiectul Asociației Club Sportiv Aerostar Bacău era situat pe locul 11 în lista finală a sesiunii de selecție, iar proiectul Asociației Nevăzătorilor pe locul 19. Atunci când mi-am exprimat votul în ședința de consiliu local, am crezut că ordinea prezentată de viceprimarul Ștefan Dragoș Daniel este ordinea punctajului. Am avut la dispoziție materialele necesare ședinței, dar între momentul prezentării amendamentului și momentul exprimării votului nu am stat să confrunt proiectele propuse cu cele din documentație. Dacă aș fi știut ordinea punctajului, m-aș fi abținut să votez, deoarece mi se pare normal să fie respectat punctajul și ierarhia proiectelor”.

Constantin Gherasim, consilier local ALDE, la acea vreme, demisionat între timp: „Când am votat amendamentul propus de viceprimarul Ștefan Dragoș Daniel nu mi-am pus problema că acele proiecte nu sunt în ordinea punctajului obținut în urmas evaluării în comisiile de specialitate. Eu mi-am exprimat votul din punct de vedere politic, având în vedere că amendamentul fusese propus de viceprimar, care este și membru ALDE. Nu am analizat din punct de vedere tehnic și legal votul exprimat”.

În 2018, DNA a dat două decizii de clasare, însă soluțiile au fost contestate de consilierul local independent Cristian Ghingheș. Procurorii au considerat că deși au interpretat și aplicat eronat Legea 350/2005, nu se poate demonstra că șefii Primăriei Bacău ar fi avut un motiv anume și ar fi vrut să favorizeze unele asociații, în detrimentul altora. Cele două clasări de până acum au constatat că edilii au fost „în eroare”.

Redeschiderea dosarului finanțărilor din sport se poate solda cu o nouă clasare sau cu începerea urmăririi penale față de suspecți.

