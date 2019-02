Condamnări în dosarul executorilor judecătoreşti acuzaţi că au deturnat licitaţii cu apartamente executate silit

După aproape doi ani de cercetări, Curtea de Apel Bacău a pronunţat sentinţele pentru o parte dintre inculpaţii acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat specializat în comiterea unor infracţiuni de şantaj şi deturnarea licitaţiilor publice.

Instanţa l-a condamnat pe Vasile Valentin Sava la pedeapsa de 3 ani şi 10 luni închisoare. Acesta trebuie să achite cea mai mare parte din cheltuielile judiciare, respectiv 15.600 lei. Ahmed Ali a primit o pedeapsă de 3 ani închisoare, iar Daniel Cioplea, 2 ani şi 6 luni. În acelaşi dosar, au fost condamnaţi la pedepse cu suspendare inculpaţii Nicolae Robert Leşanu (2 ani şi 2 luni închisoare), Alin Ionel Bălăiţă (1 an şi 9 luni închisoare), Cristian Tocilă (1 an şi 4 luni închisoare) şi Alexandru Ionuţ Doroşin (1 an şi 6 luni închisoare).

Pavel Miclăuş a fost achitat pentru infracţiunea de deturnarea licitaţiilor publice, întrucât nu era prevăzută de legea penală ca infracţiune la data comiterii. De asemenea, instanţa a dispus disjungerea judecării cauzei în ceea ce-i priveşte pe inculpaţii Avram Silviu Costel, Florea Remus Vasile, Lucaci Paul Marian, Popa Cristian, Botezatu Gabriel, Hodoroabă Radu, Gălbiniţă Marinică, Stratulat Cristian, Sîrbu Sorin Cristinel, Zargiu Sorin, Avram Costică, Popa Doru Cristian, Tudor Ioan Adrian, Dumea Petrică Irinel, Jadev Ionuţ, Popa Carmen Mihaela, Rafailă Raluca Lavinia, Gherasim Nicu, Dumea Petru, Rogojan Vasilică Silviu, Pal Daniel, Ciubotaru Constantin-Vili, Aldea Diana Elena, Costea Daniel, Lucaci Ioan şi Zaharia Ciorcilă Mihail, precum şi soluţionarea laturii civile a cauzei privindu-i pe toţi inculpaţii trimişi în judecată. Sentinţa poate fi atacată cu apel.

Grupare infracţională de mari dimensiuni, cu circa 37 de persoane implicate

În noiembrie 2016, poliţiştii structurilor de combatere a criminalităţii organizate din Bacău, Iaşi şi Neamţ, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacău, au efectuat 6 percheziţii la locuinţele unor persoane din cele trei judeţe, bănuite de aderare la grup infracţional specializat în comiterea infracţiunilor de şantaj şi deturnare a licitaţiilor publice. În urma percheziţiilor, poliţiștii au ridicat 2.650 de euro, 7.500 de lei, mai multe telefoane mobile, înscrisuri şi alte materiale de probă.

Din cercetări, a rezultat că activitatea infracţională s-a desfășurat în perioada 2014-2016, în cadrul unei grupări infracţionale de mari dimensiuni, în care erau implicate aproximativ 37 de persoane. Membrii grupării, prin şantaj, ar fi deturnat licitaţiile publice organizate de Birourile Executorilor Judecătoreşti, în scopul adjudecării la preţuri minime a unor imobile care au făcut obiectul unor garanţii pentru îndestularea unor creanţe. De asemenea, din cercetări a reieşit că unii dintre suspecţi, folosindu-se de calitatea lor de executor judecătoresc, respectiv avocat, ar fi acţionat în sensul scăderii încrederii persoanelor de bună credinţă de a mai participa la licitaţii publice şi i-ar fi consiliat pe membrii grupării să dea o tentă de legalitate actelor comise.

Mai multe detalii despre cum acționa grupul aici

Anunțuri publicitare