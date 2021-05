Concluziile opoziției, după întâlnirea cu Viziteu: „O piesă de teatru prost regizată de primar: fără soluții, fără personalul de specialitate, fără conținut!”

Vineri, la Centrul de Afaceri, a avut loc o întâlnire informală cu opoziția, inițiată de primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu sub forma unei dezbateri publice pe problema bugetului votat de Consiliul Local și suspendat printr-o acțiune în justiție de prefectul USR al județului.

În afara unor consilieri locali, la întâlnire a participat și senatoarea Cristina Breahnă Pravăț, fost lider al aleșilor locali social-democrați, în Consiliul Local Bacău. La final, parlamentarul a concluzionat că primarul Viziteu a mimat dialogul, iar întâlnirea a fost „prost regizată”.

De asemenea, Breahnă Pravăț a nominalizat soluțiile pentru ieșirea din criză, în viziunea PSD:

Am asistat, astăzi, după aproape o lună de la aprobarea bugetului local prin H.C.L. nr. 111/20.04, la un simulacru de “dezbatere publică” pe bugetul local al Municipiului Bacău, inițiată de actualul primar care face eforturi să salveze aparențele și să mimeze un dialog pe care l-a refuzat de la bun inceput.

Totul a fost o piesă de teatru prost regizată de primar: fără soluții, fără actorii principali – personalul de specialitate, fără conținut!

O vorbărie goală lipsită de sens și consecințe.

De la „ilegalităti” și „prejudicii”, am ajuns la un dialog care era nimerit să aibă loc inainte ca prefectul Bulai/USR, fostul șef de cabinet al primarului, să conteste în instanță bugetul aprobat de CL.

O lună de zile și vreo trei ședințe la rând Viziteu a respins dreptul legal al consilierilor de a propune amendamente și mai mult, prefectul USR a cauzat blocajul total al execuției bugetului, prin contestarea in instanță a HCL 111, fapt ce a antrenat suspendarea bugetului.

Din punctul nostru de vedere există un buget aprobat, el este reprezentat de HCL 111, de la care se poate pleca, în sensul corectării așa-ziselor erori de formă, prin amendarea acestuia, dacă prefectul va înțelege că acțiunile sale stau la originea acestui blocaj și va retrage acțiunea de contestare a bugetului în instanță.

Aceasta este soluția, domnule primar:

Recunoașteți ca ați greșit și că ați constestat bugetul în instanță doar pe considerente politice, fără să existe premise de nelegalitate! Și retrageți acțiunea!

Recunoașteți că dreptul consilierilor și a deliberativului de a amenda, delibera și aproba bugetul nu poate fi cenzurat de un program informatic sau de erori de forma a căror corectare este o formalitate.

Urmați exemplele consensului între executiv și deliberativ de la București și Focșani, unde bugetele au fost, în cele din urmă, aprobate într-o formă sensibil modificată si amendată de către consiliile locale, mai ales la București unde colegii dvs de la USR/PLUS au tăiat venituri de 1 mld de lei.

La Bacău, consilierii opoziției au propus realocarea a 21 mil. lei, pentru burse, clasa zero sau investiții (spital Municipal, stadion etc) – 6%, adică un procent foarte scăzut in economia bugetului, restul de 94% rămânând cum ați propus dvs.

– sen. Cristina Breahnă Pravăț