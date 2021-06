Concert extraordinar la Conacul Buzdugan din satul Gheorghe Doja, cu dirijorul Ovidiu Bălan și soprana Gabriela Iștoc

Conacul Buzdugan din satul Gheorghe Doja, comuna Răcăciuni, județul Bacău, găzduiește pentru al doilea an un concert extraordinar în aer liber. „Seri de vară la Conac -Seara Operei” va avea loc sâmbătă, 19 iunie, de la ora 18:30.

Evenimentul se va desfășura în aer liber, pe o suprafață de aproximativ 5.000 mp de gazon. Grație sponsorilor, se pot degusta vinuri recomandate la fața locului de somelieri. După concert, se pot gusta mâncăruri gătite de bucătari.

Cum se ajunge la concert?

Pentru a ajunge la Conacul Buzdugan, se merge pe E85 dinspre Bacău. După Cleja, pe partea dreaptă, este o fermă dezafectată și un indicator către Ciucani. Imediat după fermă, se virează la dreapta, iar după aproximativ 300 m se face din nou la dreapta. În capăt este conacul. Parcarea are o capacitate de 300 – 350 locuri, iar organizatorii recomandă transportul în grupuri.

Costul biletului este de 31,80 lei, iar pentru elevi, studenți si pensionari costul unui bilet este de 21,80 lei. Biletele pot fi achiziționate de la Ateneu, de la sediul firmei organizatoare, SC Nordic Vector SRL, din str. Banatului, nr. 1 din Bacău, vis-a-vis de Biserica Sfinții Împărați „Constantin și Elena” și de la intrare, înaintea concertului.

Seri de vară la Conac – Seara Operei

Invitați:

– Ovidiu Bălan, dirijor

– Adrian Petrescu, dirijor & solist

– Gabriela Iștoc, soprană

În program:

1. Georges Bizet – Uvertura operei Carmen

2. Mihail Ivanovici Glinka – Uvertura operei Ruslan și Ludmila

3. Georges Bizet – Habanera – Carmen (Gabriela Iștoc, soprană)

4. Franz von Suppé – Uvertura operetei Cavaleria ușoară

5. Cesare Andrea Bixio – Mamma (Adrian Petrescu, saxofon)

6. Josh Gordon – You raise me up (Adrian Petrescu, saxofon)

7. Piotr Ilici Ceaikovski – Vals din Lacul lebedelor

8. Agustín Lara – Granada (Gabriela Iștoc, soprană)

9. Adrian Petrescu – Dansuri Transilvane

* * * PAUZĂ * * *

1. Johann Strauss – Uvertura operetei Liliacul

2. Emmerich Kalman – Höre ich Zigeunergeigen – Contesa Mariza (Gabriela Iștoc, soprană)3. Johann Strauss- Voci de primăvară

4. Celine Dion – La memoire d’abraham (Adrian Petrescu, saxofon)

5. John Lennon & Paul McCartney – Yesterday (Adrian Petrescu, saxofon)

5. Johannes Brahms – Dans maghiar nr.5

6. Johann Strauss – Polka Tunete și fulgere

7. Franz Lehár – Meine Lippen – Giuditta (Gabriela Iștoc, soprană)