Concedii medicale de 20 de milioane de lei, în jumătate de an. Topul firmelor și instituțiilor băcăuane în care se iau cele mai multe zile de medical

Angajații băcăuani, fie ei salariați ai statului sau ai firmelor private s-au folosit destul de mult de dreptul lor de a-și lua concediul medical. Aceasta dacă este să analizăm datele din primele luni ale acestui an, cu cele pe tot anul 2018. Concret, pe primul semestru din 2019 s-au emis deja ordine de plată de aproape 20 de milioane de lei, în timp ce aceeași sumă s-a plătit tot anul trecut.

„Acest fapt nu trebuie interpretat că s-au dublat costurile cu concediile medicale, ci faptul că s-au schimbat regulile de compensare. Schimbările legislative din anul 2018 au avut ca efect creșterea numărului de documente care se prelucrează pentru a emite ordinele de plată pentru agenții economici din judetul Bacău pentru plata concediilor medicale”, explică Dan Stoica, director relații contractuale în cadrul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bacău.

Dacă în 2017, s-au plătit concedii medicale de 13 milioane de lei, în 2018 suma a ajuns la 19,8 milioane de lei, în dreptul a 74.225 de concedii medicale.

Cine conduce topul?

Compania Dedeman are cei mai mulți angajați, iar aceștia conduc la capitolul concedii medicale solicitate anul acesta. Cu peste 11 mii de angajați, deja anul acesta s-au eliberat 9.029 de concedii, sumele solicitate depășind 7,3 milioane de lei. Media per certificat a fost de 818 lei, un angajat având 8 zile de liber.

Urmează în top Agricola International, cu 2.028 de angajați și 1995 de certificate medicale, ceea ce înseamnă, că aproape fiecare angajat și-a luat o zi de medical de la început de an. Indemnizația a fost la jumătate față de Dedeman, adică 407 lei per certificat. Completează topul privaților firma Aerostar, cu 1.901 salariați și 1.977 certificate medicale, media per om fiind de 8 zile, indemnizația medie fiind de 481 de lei.

Angajații spitalelor iau cei mai mulți bani pe medicale

Urmează în topul zilelor de medical două instituții de stat, respectiv Spitalul Județean de Urgență și Direcția de Asistență Socială, cu peste 1.800 de certificate fiecare, la circa 2.100 de angajați, respectiv 1.700. Semn că salariile sunt mult mai bune la spital, indemnizația medie plătită unui angajat din SJU Bacău o depășește pe cea a unui salariat Dedeman, respectiv 910 lei, față de 818 lei. În total, în baza certificatelor, angajații spitalului au încasat 1,6 milioane de lei pentru zilele de medical.

La capitolul instituții, urmează angajații AJOFM Bacău, Primăriei Bacău, ABA Siret, Spitalului Onești și apoi cei ai Spitalului Moinești. Aceste ultime două spitale plătesc cel mai bine zilele de concediu medical, indemnizația medie fiind de 1.200, respectiv 1.363 de lei la Moinești. Angajații de la Moinești au și media cea mai mare de zile, respectiv 11, dar la Onești certificatele medicale (686) sunt mai multe decât angajații (843).

„Evident că în top se regăsesc instituțiile și companiile care au un număr mare de angajați. Putem observa că numărul mediu de zile/CM este în jur de 10zile, numărul mediu de zile /salariat variază de la 3.7 zile la 20.99 zile /salariat, iar costul mediu al unui CM este între 298 lei și 1.363 lei”, mai spune directorul Stoica.

Persoana aflată în concediu medical poate să primească o indemnizaţie de 75 sau 100 la sută din salariu. Concediul de maternitate şi cel postnatal sunt, de asemenea, medicale, dar nu şi cel de creştere a copilului. În fine, numărul total de zile de concediu medical nu poate să depăşească 183 de zile acordate într-un an, peste acest prag intervenind pensionarea pe caz de boală, temporară sau permanentă.