Comunicat RAJA, referitor la alimentarea cu apă a municipiului Onești

La solicitarea mai multor utilizatori, venim in sprijinul acestora si a celorlalti cetateni ai municipiului Onesti cu urmatoarele precizari:

– In scopul refacerii rezervei proprii de apa, rezerva fiind redusa semnificativ in urma repetatelor avarii pe conducta de aductiune apartinand CRAB, in seara zilei de 19.09.2019 si in dimineata zilei de 20.09.2019 RAJA S.A. a furnizat apa cu program locuitorilor municipiului Onesti.

– Pentru ca apa furnizata in acest timp sa ajunga si in zonele mai indepartate de punctul de distributie al apei potabile (statia de tratare si inmagazinare Cuciur), tinand cont de configuratia localitatii si a retelelor, daca in rezervor exista inmagazinat un volum mai mic de cel putin 8.500 mc apa, tehnic nu exista posibilitatea ca apa potabila sa ajunga in cantitati suficiente pe retelele din aceste zone.

– Pana in momentul de fata, volumul de apa furnizat de CRAB, intrat in rezervorul de la statia de tratare si inmagazinare apa Cuciur, a permis acumularea a doar 6.000 mc apa, fapt pentru care apa nu a ajuns pe retelele din cartiere.

– Un alt factor care a cauzat lipsa apei pe retelele acestor zone este consumul foarte mare, mult peste limita normala, inregistrat in zona centrala a localitatii (aproximativ

– Daca toate conditiile de acumulare a apei se mentin, cel tarziu maine dimineata preconizam ca apa potabila va ajunge in toate zonele municipiului Onesti, dupa care vom depunem toate eforturile pentru reluarea furnizarii apei potabile in regim permanent in cel mai scurt timp.