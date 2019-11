Comunicat RAJA – furnizarea apei în Onești

Conform comunicarilor nr. 1287/08.11.2019 si nr. 493/ 11.11.2019, inregistrate la Centrul Zonal Onesti RAJA S.A. cu nr. 4956/ 11.11.2019 si nr. 4962/ 11.11.2019, S.C. COMPANIA REGIOANA DE APA BACAU S.A. ne informeaza ca in data de 12.11.2019, incepand cu ora 08.00, se vor executa lucrari de inlocuire a vanei de golire DN 300 mm, pe aductiunea Darmanesti- Targu Ocna-Onesti, conform Planului de Masuri pentru prevenirea si minimizarea riscurilor producerii avariilor la conducta de aductiune. Durata estimata a intreruperii furnizarii apei potabile in municipiul Onesti este de 20 de ore ( golirea tronsonului – 4 ore, lucrarea de inlocuire a vanei – 4 ore si durata de reumplere a tronsonului – 12 ore).

Lucratorii RAJA au luat masurile necesare pentru mentinerea rezervei de apa a municipiului Onesti la nivelul optim, astfel incat, in cazul intreruperii furnizarii apei potabile de catre S.C. CRAB S.A. pentru perioada mentionata in adresa, locuitorii municipiului Onesti sa nu sufere de lipsa apei potabile. In aceasta situatie, RAJA SA va alimenta municipiul Onesti cu apa potabila din rezervor pe toata durata desfasurarii lucrarilor.

In cazul in care lucrarile anuntate de S.C. CRAB S.A., din motive neprevazute, se vor extinde pe o perioada mai mare de timp, vom lua in calcul furnizarea apei dupa un program prestabilit, functie de durata si complexitatea lucrarilor.