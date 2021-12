Comunicat de presă GAL Confluențe Moldave

Asociatia Grupul de Actiunea Locala Confluente Moldave a organizat in data de 09.12.2021, o sesiune de informare si promovare la sfarsitul celui de-al doilea contract subsecvent de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in cadrul PROGRAMULUI NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA 2014-2020.

Sesiunea a oferit ocazia de a transmite informatii de maxima importanta, ce prezinta interes pentru o larga parte a publicului de pe teritoriul G.A.L Confluente Moldave.

In cadrul sesiunii de informare au fost prezentate rezultatele pe care G.A.L Confluente Moldave le-a inregistrat si stadiul implementarii proiectelor din cadrul Strategiei de Dezvolatre Locala.

Grupul de Actiune Locala „Confluente Moldave” are in componenta un numar de sapte commune: Berzunti,Buhoci, Cleja, Faraoani, Letea Veche, Livezi, Nicolae Balcescu, cu o suprafata de 355,75 kmp si o populatie totala de 37.461 locuitori.

Incepand cu anul 2017 Asociatia GAL Confluente Moldave implementeaza Strategia de Dezvoltare Locala, aprobata spre finantare prin Programul LEADER in cadrul celei de a doua sesiuni de selectie organizata de MADR. Scopul acesteia este sprijinirea dezvoltarii comunitatilor locale prin promovarea cooperarii pentru rezolvarea unor probleme sociale prin conceperea si implementarea proiectelor si accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea si diversificarea economiei locale si imbunatatirea abilitatilor organizatorice ale comunitatilor.

Masurile finantate in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala au ca scop dezvoltarea sustenabila a teritoriului G.A.L Confluente Moldave prin consolidarea economiei si crearea de locuri de munca, precum si prin imbunatstirea guvernantei locale.

Pana in prezent la nivelul G.A.L Confluente Moldave au fost evaluate si selectate un numar de 40 de proiecte pentru masurile : M1/1A- Sprijin pentru cooperarea si promovarea formelor asociative in GAL Confluente Moldave” (doua apeluri de selectie); M2/2A- Investitii pentru cresterea productivitatii si competitivitatiiin agricultura din G.A.L Confluente Moldave ( patru apeluri de selectie); M3/3A – „Sprijin pentru atestarea produselor de calitate cu reprezentativitate pentru mediul rural traditional din GAL Confluente Moldave ( trei apeluri de selectie); M4/6B „Investitii pentru dezvoltarea spatiului rural din teritoriul GAL Confluente Moldave ( trei apeluri de selectie) M5/6A – „Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole in GAL Confluente Moldave ( cinci apeluri de selectie) M6/6B – Investitii in infrastructura sociala pentru grupurile vulnerabile din GAL „Confluente Moldave”; M7/6C – „Investitii in infrastructura de banda larga si alte tipuri de operatiuni conexe in GAL Confluente Moldave”( un apel de selectie); M8 6B Investitii pt integrarea minoritatilor locale, in special minoritatea roma si a altor grupuri vulnerabile din Gal Confluente Moldave(un apel de selectie)

Gradul de contractare al proiectelor este de 84.,96% iar gradul platilor efectuate este de 61,49%

Beneficiarii a 25 de proiecte au semnat contracte de finatare , 20 de beneficiari au finalizat deja proiectele, iar cinci proiecte sunt in curs de implementare.

Pentru informatii despre modalitatea de accesare a fondurilor destinate Masurilor lansate de G.A.L Confluente Moldave ne puteti contacta la urmatoarea adresa:

Comuna Nicolae Balcescu, Str.Eroilor, nr.380 bis, judetul Bacau

Telefon/Fax: 0234 256 437; site: www.galconfluentemoldave.ro

e-mail: galconfluentemoldave@gmail.com

Manager GAL

Maria-Georgeta ESANU