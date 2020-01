Competiție internă în PLUS pentru desemnarea candidatului la Primăria Bacău. Ce programe au concurenții înscriși în competiție

PLUS Bacău își va desemna în această lună candidatul pentru funcția de primar al municipiului Bacău. De câteva săptămâni, în partid se desfășoară o competiție în care s-au înscris 6 candidați.

Discuțiile nu sunt publice, însă Ziarul de Bacău vă prezintă în exclusivitate programele cu care cei 6 membri PLUS vor să obțină nominalizarea.

Cristian Ghingheș este cel mai cunoscut dintre candidați, el a fost ales consilier local în 2016, când a candidat independent și a obținut voturi cât pentru 3 aleși. Programul prezentat în dezbaterea din PLUS are 16 pagini și se numește #BACĂU2020 – 20 de priorități și principii de dezvoltare pentru Primăria Bacău.

„Agenda zilnică a primarului va fi publică, iar toate întâlnirile vor fi consemnate, cu precizarea scopului și eventual a angajamentelor ori deciziilor luate, într-un registru online care poate fi consultat de orice cetățean interesat. Totodată, lista tuturor dispozițiilor de primar (documentelor și instrucțiunilor de uz intern) va fi publică”, se afirmă în programul lui Ghingheș. Documentul integral poate fi consultat aici.

Ciprian Ariș candidează cu un document de patru pagini, intitulat „Program de guvernare locala 2020-2024 primaria mun. Bacău”. „În viziunea mea, dezvoltarea Bacăului trebuie să îmbrace forme moderne de abordare integrată, pe baza unor planuri și proiecte fundamentate științific și nu politic”, afirmă Ariș. Programul lui poate fi consultat aici.

Irinel Timaru a intrat în competiție cu un program de două pagini, fără titlu: „Focusul politicii PLUS la nivel local trebuie sa fie pentru inceput diminuarea ratei de scadere a populatiei, urmat apoi de stabilizarea si de cresterea acesteia. Acest deziderat va fi atins printr-un ansamblu de politici locale care vor viza evolutia economica, calitatea vietii si fi promovate de catre formatiunea noastra”. Programul integral poate fi consultat aici.

Bogdan Drăguț vrea să obțină nominalizarea cu un program puțin mai lung de o pagină, fără titlu: „Principalul meu obiectiv in functia de Primar este de a face Bacaul un oras atractiv din toate punctele de vedere, un oras in care doresc tinerii sa ramana, prietenii sa se intoarca si antreprenorii sa ivesteasca. Principalul mod in care voi reusi acest obiectiv este comunicare permanenta cu locuitorii orasului, acordarea de ajutor si sprijinin in orice demers pe care locuitorii orasului il pretend si care sta in puterea autoritatilor locale”. Programul poate fi citit aici.

Daniel Vicovanu candidează cu un document de o pagină, fără titlu: „În prima etapă, propun să luăm măsurile urgente necesare, în vederea deblocării proiectelor majore ale municipiului. Faza secundară trebuie dezbătute realist planurile și demersurile ce stau la baza realizării unei strategii integrate de devoltare locală, bazată pe date concrete și nu pe partipriuri politice”. Programul se găsește aici.

Gabriel Budău a prezentat pe o pagină proiectul „Bacăul SIMTE”: „Ne dorim un oras in care fiecare dintre noi să aiba o viata de calitate, construita de cetateni responsabili, care isi aduc contributia la crearea unui oras civilizat. Pentru acesta, avem nevoie de o conducere responsabila, care sa asigure cadrul și sprijinul necesar pentru reconstructia orasului Bacau”. Programul poate fi citit aici.

Câștigătorul va intra în competiție cu reprezentantul USR Bacău, după care USR și PLUS vor merge în alegeri cu un candidat unic.