Compania DEDEMAN vrea să ridice un întreg cartier pe malul Bistriței. Proiectul include și o zonă de cumpărături și divertisment pentru băcăuani

Dedeman devine dezvoltator imobiliar, după ce ca investitor a cumpărat proiectele office The Bridge din Bucureşti, cu 200 milioane de euro şi The Office din Cluj-Napoca cu 130 de milioane de euro, scrie Economica.net. Compania de DIY dezvoltă la Bacău un proiect mixt, care va include un cartier de cumpărături și divertisment, dar și clădiri rezidențiale, de birouri și hoteluri și, în plus, va găzdui noul sediu al companiei.

Compania deține pe malul râului Bistrița un teren de circa 86,6 de hectare amplasat în extravilanul orașului Bacău, iar anul trecut a făcut demersurile necesare introducerii în intravilan a unie părți din acest teren. Ahitectul proiectului va fi Epstein, care va oferi servicii complete de proiectare și inginerie pentru o dezvoltare mixtă cu mai multe faze în Bacău, oraș situat în regiunea istorică a Moldovei, la poalele Munților Carpați. Acest proiect, aflat încă în stare incipientă, amplasat de-a lungul râului Bistrița, care se va derula pe mai multe faze pe mai mulţi ani, va fi primul proiect imobiliar dezvoltat de Dedeman.

Planul principal al proiectului Epstein pentru Dedeman include un nou cartier central de cumpărături și divertisment pentru Bacău. De asemenea, este prevăzut un bulevard de divertisment lângă parcul și pe malul râului pentru a oferi comunității spații publice pentru petrecerea timpului liber și evenimente sponsorizate. De asemenea, va include clădiri de birouri, rezidențiale, hoteliere și plus că va crea un mediu dinamic, care vizează atragerea de oaspeți publici și privați. Dedeman intenționa și să dezvolte un cartier cu 16-18 case pentru angajați tot în Bacău, care va beneficia de terenuri de sport și de un lac de agrement.

Frații Pavăl, patronii celei mai de succes firme băcăuane

Compania a devenit în ultima perioadă una dintre cele mai puternice entități de business din România, cu afaceri care depășesc 1,5 miliarde de euro anual şi a investit în multiple direcţii, în special pe bursă şi imobiliare, iar ultima achiziţie cunoscută e preluarea a 5% din producătorul de vin Purcari pentru circa cinci milioane de euro.