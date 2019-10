Compania DEDEMAN a donat 18.000 de euro pentru salvarea Băilor Herculane

Retailerul roman de bricolaj Dedeman doneaza 18.000 de euro la campania de strangere de fonduri derulata in aceasta perioada pentru protejarea statiunii Baile Herculane, care se degradeaza pe zi ce trece, suma pentru lucrari ajungand la 58.000 de euro, a anuntat Asociatia Locus.

„Multumim extraordinar companiei Dedeman pentru implicare si pentru sprijinirea proiectului de punere in siguranta a Bailor Neptun prin donarea sumei de 18.000 de euro!”, a scris Asociatia Locus pe Facebook.

Conform Wallstreet.ro, la inceputul lunii octombrie, Asociatia a ajuns la un acord cu Primaria in ceea ce priveste inceperea santierului de punere in siguranta a Bailor Neptun, dupa o perioada de neintelegeri, in care Primaria nu voia sa ii lase pe studenti si arhitecti sa se ocupe de problema.