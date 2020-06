Compania celui mai bogat român, oneșteanul Daniel Dines, ar putea depăși valoarea de 10 miliarde de dolari

UiPath, primul și cel mai valoros unicorn românesc, negociază noi finanţări care i-ar creşte valoarea la peste 10 miliarde de dolari. Aceste noi finanţări ar însemna o creştere semnificativă faţă de ultima rundă de strângere de fonduri, care a avut loc în luna aprilie 2019, când UiPath a fost evaluat la şapte miliarde de dolari.

Daniel Dines, cel mai bogat român

Sursele citate de Bloomberg nu au putut preciza care este suma pe care UiPath vrea să o strângă acum, scrie Agerpres.

Runda de finanţare de anul trecut a strâns 568 milioane de dolari de la fonduri precum Coatue Management, Dragoneer Investment Group, Wellington Management şi alţii. Este posibil însă ca planurile de stângere de fonduri ale UiPath să sufere unele modificări, au subliniat sursele care au dorit să îşi păstreze anonimatul.

Înfiinţată în România în anul 2005 sub denumirea DeskOver şi redenumită UiPath în 2015, compania are printre clienţi entităţi precum CIA, forţele navale ale SUA, McDonald’s Corp, Duracell şi Swiss Re.

Compania avut anul trecut venituri de 360 milioane dolari, după ce a ajutat unele dintre cele mai mari companii americane să îşi automatizeze procesele de rutină.

În prezent UiPath este interesată să se extindă după ce în perioada pandemiei mai multe companii au devenit interesate să îşi automatizeze procesele pentru a reduce costurile.

Directorul general, oneșteanul Daniel Dines, cel mai bogat român, declara în luna martie că clienţii UiPath din sectoarele de retail, sănătate şi finanţe utilizează serviciile companiei pentru a face faţă unei modificări semnificative a cererii provocată de pandemia de coronavirus.

De asemenea, în luna februarie a acestui an, Dines a spus că UiPath are în vedere o posibilă listare publică iniţială (IPO), după ce în 2018 a devenit primul startup fondat în România care a dobândit statutul de unicorn, adică a fost evaluat la peste un miliard de dolari. Între timp compania şi-a mutat sediul general la New York.