Colegiul „N.V. Karpen” Bacău împlinește o jumătate de secol

Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu-Karpen” din Bacău a împlinit luna aceasta o jumătate de secol de la înființare. Evenimentul va fi marcat prin organizarea Galelor Colegiului, programate pentru joi, 26 septembrie, la Teatrul Municipal ”Bacovia”, de la ora 15.



”Conducerea școlii i-a invitat pe foștii profesori și pe absolvenții mai multor promoții, cărora liceul le-a marcat devenirea profesională” – a declarat directorul Remus Cazacu.

La Gale va fi lansată monografia ”Timp și destin. Cronica anilor ce-au fost”, semnată de profesorii Alin-Sebastian Popa, Remus-Emanoil Cazacu, Simona-Andreea Șova și Simona-Elena Lăcătușu. ”Am subintitulat această lucrare fiindcă suntem convinși că semicentenarul trebuie să fie, simultan, atât un moment al bilanţului, al inventarierii luminilor şi umbrelor din trecut, cât şi o anticipare lucidă şi realistă a viitorului” – a precizat Simona Șova. ”Actualul studiu monografic a beneficiat de un imens avantaj – existenţa unor materiale monografice premergătoare: (2006; autori Nicoleta Chirică, Remus Cazacu) şi de varianta adăugită şi îmbunătăţită a acestei lucrări, reeditată în anul 2009” – a detaliat Simona Lăcătușu.

”De mai bine de 15 ani, am diversificat de la an la an portofoliul şcolar al domeniilor şi specializărilor, am luat măsuri pentru creşterea nivelului de calificare, am mizat pe dezvoltarea competenţelor de comunicare în limbi străine şi am sprijinit formarea de competenţe adecvate noilor tehnologii – spune Remus Cazacu, cel care ocupă postul de director din 2004. Această flexibilitate a ofertei educaţionale a generat performanţa şcolii în atragerea populaţiei şcolare, inclusiv din mediul rural, colegiul fiind mereu deschis către introducerea de noi calificări, adaptate cerinţelor actuale ale pieţei muncii”.

Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N. Vasilescu-Karpen” este are cea mai extinsă bază de învățământ și de pregătire practică din județ. Și ca număr de clase și de elevi a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani, în pofida scăderii numărului total de elevi. Colegiul are astăzi aproape 2.200 de elevi în 76 de clase, comparativ cu aproximativ 1.700 de elevi în 57 de clase în 2009. Promovabilitatea la bacalaureat a fost de 84% în 2018, peste media județului.