Colegiul „N.V. Karpen” Bacău: Educație media pentru elevi și profesori

Colegiul „N. V. Karpen” este singurul din județul Bacău care a fost selectat să funcționeze cu statut de unitate-pilot în domeniul educației media, începând cu semestrul al II-lea al acestui an școlar, în cadrul „Programului de educație media”. La nivelul întregii țări au fost selectate 100 de unități de învățământ și este doar un prim pas, în funcție de succes urmând să se extindă în toate școlile și liceele.

„Programul de educație media” este dezvoltat de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Fundația Centrul pentru Jurnalism Independent, iar durata intervenției educaționale este de trei ani, acoperind perioada 2021-2023, obiectivul principal fiind formarea cadrelor didactice și a elevilor prin dezvoltarea unor abilități de viață din domeniul educației media (media literacy). Colegiul „N. V. Karpen” dispune de radio propriu, ce se află pe piața băcăuană de 24 ani, Radio Adolescența, de un site de știri, www.AdolescențaMedia.ro, iar în trecut a cochetat și cu televiziunea (Tv aBC). Toate aceste aspecte și, mai ales, experiența cumulate, sunt argumente forte pentru a fi lider pe piața informațiilor pentru tineri.

„Este o oportunitate pentru noi, cei de la Radio Adolescența, mai ales că pandemia ne-a ținut departe. Elevii au nevoie să se implice în proiecte și mai ales, să știe să discearnă între o știre/ informație falsă sau parțial falsă și una adevărată. Fie că vorbim de ziare, fie de radio, televiziune, fie că vorbim de online, cu site-uri, bloguri, vloguri etc., fake-news s-a infiltrat peste tot. Tinerii trebuie să știe singuri să caute, să compare, să analizeze, să filtreze și abia apoi să distribuie o informație, dacă este adevărată. Acest proiect de educație media este necesar tinerilor, iar Colegiul ”N.V. Karpen” are exact ce trebuie: echipă, logistică, anvergură, aspirație”, declară prof. Paul Cucu, coordonatorul Radioului Adolescența. „Eu sunt foarte activ în mediul online, cu Vlog, Instagram, Tik Tok și tot ce e la modă și uneori am nevoie să-mi dau seama singur și mai ales repede, dacă o știre este adevărată sau nu”, declară Adelin Sandu, redactor la Radio Adolescența.

Prof. Simona Șova , director adjunct al Colegiului „N. V. Karpen”, afirmă că „echipa managerială și profesorii liceului conștientizează nevoia adaptării la noul elev, la noua eră didactică și la noile modalități de a fi ale lumii educaționale contemporane, văzute prin lupa educației media. Programul de educație media vizează, de fapt, înțelegerea noilor reguli și legi după care funcționează acum școala, fără a anula, totuși, rădăcinile puternice ale educației românești tradiționale de calitate”.

Având în vedere că mass-media de astăzi, sub toate formele ei, s-au obişnuit deja cu o libertate absolută, nereuşind sau nedorind, din motive de rating, să se adapteze la nevoia adevărată a tinerilor, există o necesitate didactico-pedagogică de a căpăta veritabile abilităţi de viaţă reală, autentică, de a te orienta într-o lume haotică, din ce în ce mai dificil de înţeles şi de structurat. Într-o societate a comunicaţiilor, căreia i s-a adăugat internetul, caracterul rezervat al informaţiilor nu mai există. Mesajele transmise pe toate aceste canale, dacă nu sunt receptate cu spirit critic, au darul de a-i nelinişti şi de a-i destabiliza pe tineri. (sursa: comunicat de presă)